Holandsko rieši otázku cudzincov, ktorí prišli z Ukrajiny

Brusel/Amsterdam 19. júla (TASR) - Holandská vláda chce riešiť situáciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pred spustením ruskej agresie žili alebo študovali na Ukrajine a dostali sa do Holandska spolu s ukrajinskými utečencami. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Podľa DutchNews.nl okolo 100.000 ukrajinských štátnych príslušníkov, ktorí utiekli do Holandska po ruskej invázii, môže aj naďalej zostať v krajine bez obmedzení, to však neplatí pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pred spustením ruskej agresie žili alebo študovali na Ukrajine, odkiaľ utiekli do Holandska.



Podľa správ televíznej stanice NOS ide o skupinu približne 4500 cudzincov pochádzajúcich najmä z Nigérie, ale aj z Maroka, Alžírska, Turkménska a Indie. Približne 100 z nich pochádza zo Sýrie a Jemenu.



Od 4. septembra už nebude mať táto skupina právo pracovať v Holandsku a ani bývať v ubytovniach prevádzkovaných miestnymi úradmi poskytovanými pre utečencov z Ukrajiny. Namiesto toho im úrady ponúkajú 2000 eur na cestu do domovskej krajiny. A ak sa v rodnej krajine obávajú prenasledovania, môžu požiadať o azyl v Holandsku, čiže spustiť tradičný azylový proces a presťahovať sa do ubytovne pre utečencov.



V júni úrady ponúkali 5000 eur na návrat domov, k čomu sa prihlásilo 70 ľudí z tejto skupiny a niekoľko desiatok z nich už aj odišlo. Väčšina však chce podľa DutchNews.nl zostať v Holandsku a plánujú právne kroky proti rozhodnutiu vlády.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)