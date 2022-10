Holandsko rieši s Indonéziou návrat vzácnych exponátov z múzeí

Brusel/Amsterdam 18. októbra (TASR) - Indonézska vláda žiada od Holandska, bývalého kolonizátora, vrátenie mnohých vzácnych artefaktov, ktoré zahŕňajú nielen umelecké predmety, ale aj množstvo fosílií vrátane lebky jávskeho pitekantropa. O utorkových správach denníka Trouw a servera DutchNews.nl informuje spravodajca TASR.



Ministerstvo kultúry potvrdilo, že zoznam objektov požadovaných na vrátenie bol zaslaný štátnemu tajomníkovi ministerstva kultúry Gunayovi Usluovi v júli tohto roku.



Tento zoznam nebol ešte oficiálne poskytnutý rôznym holandským múzeám, ktoré predmety pôvodom z Indonézie uchovávajú. To bude musieť počkať do decembra, keď nezávislý výbor začne pracovať na vyšetrovaní a potvrdení pôvodu predmetov požadovaných bývalou holandskou kolóniou.



Indonézska žiadosť zahŕňa artefakty, ako sú opraty koňa, na ktorom na začiatku 19. storočia jazdil vodca povstania z ostrova Jáva princ Diponegoro, či "lombocký poklad" pozostávajúci z drahokamov a zlatých a strieborných šperkov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v múzeu v Leidene.



Na zozname požadovaných objektov sa nachádza aj kompletná prírodovedecká zbierka holandského prírodovedca Eugena Duboisa, ktorá je vystavená v múzeu Naturalis, takisto v Leidene. Dubois tieto exponáty zozbieral v rokoch 1987–1900 v Indonézii: ide o zhruba 40.000 fosílií vrátane lebky a stehennej kosti ľudského poddruhu Homo erectus erectus.



Tieto kostrové pozostatky – staré 700.000 až dva milióny rokov a všeobecne prezývané aj "jávsky človek" (Java Man) – sa považujú za kľúčové ohnivko v evolúcii človeka.



Hovorca múzea Naturalis povedal, že múzeum bude spolupracovať pri vyšetrovaní špeciálneho výboru, ale vyjadril pochybnosti, či takáto zbierka nájde vhodné umiestnenie v Indonézii, aby mohla byť nielen uchovaná, ale aj naďalej skúmaná. Podľa hovorcu múzea Naturalis umelecké a prírodovedné predmety nemožno zaradiť do rovnakej kategórie.



"Umenie je vyrábané ručne a miestnymi obyvateľmi. Ale jávská lebka by sa nebola našla, keby Dubois nešiel do terénu a nehľadal ju," vysvetlil hovorca múzea.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)