Holandsko rokuje s troma spoločnosťami o nových jadrových elektrárňach

Amsterdam 29. júna (TASR) - Holandsko rokuje s tromi potenciálnymi dodávateľmi o výstavbe dvoch nových jadrových elektrární. Oznámil to vo štvrtok minister energetiky Rob Jetten. Zainteresovanými možnými dodávateľmi sú americká spoločnosť Westinghouse, francúzska EDF a juhokórejská KHNP, uviedol v liste adresovanom holandskému parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Holandsko plánuje do roku 2035 postaviť dve nové jadrové elektrárne, ktoré majú zohrávať dôležitú úlohu v energetickej transformácii krajiny, keďže jej cieľom je dosiahnuť do roku 2040 uhlíkovú neutralitu pri výrobe energie.



Jadrová energia sa vrátila do politického programu v Holandsku v roku 2020, keď poslanci schválili návrh vyzývajúci vládu, aby sa vážne zaoberala možnosťou výstavby nových jadrových elektrární. Vláda premiéra Marka Rutteho následne súhlasila s výstavbou dvoch nových elektrární.



Holandsko má v súčasnosti iba jednu jadrovú elektráreň, v lokalite Borssele v provincii Zeeland na pobreží Severného mora, ktorá produkuje približne tri percentá všetkej holandskej spotreby energie.