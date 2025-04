Holandsko: Ruskí hackeri sa „zamerali na holandské verejné zariadenie“

Haagg 22. apríla (TASR) - Ruskí hackeri sa vlani pri útoku na holandskú infraštruktúru zamerali na verejné zariadenie, uviedla to v pondelok vojenská spravodajská služba v Holandsku bez bližšieho upresnenia cieľa útoku. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Holandsko zostalo pre Moskvu „zaujímavou cieľovou krajinou“ vďaka svojej nepretržitej podpore Ukrajine, medzinárodným organizáciám so sídlom v Haagu, high-tech priemyslu a prístavom, ako je Rotterdam. Uviedla to v 52-stranovej výročnej správe Vojenská spravodajská a bezpečnostná služba (MIVD).



V minulom roku MIVD „videla ruskú hackerskú skupinu vykonať kybernetický útok proti digitálnemu kontrolnému systému verejného zariadenia v Holandsku“, uviedol riaditeľ agentúry viceadmirál Peter Reesink. "Pokiaľ je známe, je to prvýkrát, čo bol takýto sabotážny útok vykonaný ... v Holandsku," dodal.



MIVD nekonkretizovala cieľ hackerov a dodala, že „útok v konečnom dôsledku nespôsobil žiadne škody“. Varovala však, že rôzne ruské jednotky mapujú infraštruktúru v Severnom mori a vykonávajú podmorské aktivity, ktoré "naznačujú špionáž a prípravné akcie na narušenie a sabotáž". Ide napríklad o internetové káble, zásoby pitnej vody a energie.



Bývalá holandská ministerka obrany pred „kybernetickou vojnou“ s Moskvou varovala už v roku 2018. Anka Bijleveldová to vyhlásila po údajnom hackerskom pokuse na sídlo Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu. V dôsledku toho boli z Holandska vyhostení štyria predstavitelia ruskej vojenskej rozviedky GRU.



Vtedy Rusko odmietlo hackerský škandál ako „dezinformáciu“ a obvinenia, že zorganizovalo sériu globálnych kybernetických útokov, označilo za „špionážnu mániu“.



Po invázii Moskvy 24. februára 2022 dodalo Holandsko do Kyjeva niekoľko stíhačiek F-16, ako aj systém protivzdušnej obrany Patriot. Minulý týždeň holandský minister obrany Ruben Brekelmans oznámil, že na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu bolo vyčlenených 150 miliónov eur.