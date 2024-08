Holandsko sa bojí závislosti od Ruska, pokiaľ ide o liečbu rakoviny

Brusel/Amsterdam 21. augusta (TASR) - Holandskí lekári a farmaceutické spoločnosti sa obávajú závislosti Európskej únie od ruského jadrového sektora, pokiaľ ide o spracované suroviny potrebné na liečbu niektorých typov rakoviny pomocou rádioaktívnych látok. Na stredajšiu správu holandskej televízie NOS upozornil spravodajca TASR.



NOS pripomenula, že rádioaktívne látky sa čoraz častejšie používajú v nemocniciach na výskum a liečbu rôznych druhov rakoviny a niektoré z nich sú dostupné len v Rusku.



"S látkou lutécium-177 môžeme vyrobiť liek na liečbu metastázujúcej rakoviny prostaty," povedal pre NOS podpredseda Holandskej spoločnosti pre nukleárnu medicínu Wim Oyen. Dodal, že takýto typ liečby dostane niekoľko stoviek pacientov ročne, čo im predĺži život asi o štyri mesiace a výrazne im zlepší kvalitu života v tomto období.



Vedci očakávajú, že tento liek bude v najbližších rokoch používať oveľa viac nemocníc a že pomôže aj v skoršom štádiu ochorenia, čo využijú tisícky pacientov.



Jadrová zložka potrebná pre lutécium-177 sa získava obohacovaním vzácneho kovu yterbium, a to takmer výlučne v Rusku. Pred dvoma rokmi ruská štátna spoločnosť Rosatom uviedla, že vyše 95 percent obohacovania potrebného na výrobu liečivej látky sa uskutočňuje v Rusku.



To isté platí pre terbium-161, ďalšiu rádioaktívnu látku používanú pri liečbe rakoviny. Hoci sa v súčasnosti používa iba v malom meradle, vedci očakávajú, že terbium môže fungovať ešte lepšie ako lutécium.



"Od čias Stalina má Rusko továrne vyrábajúce východiskové materiály pre tieto rádioaktívne izotopy. Všetky zásoby Západu pochádzajú odtiaľ," opísal situáciu Harry Buurlage, európsky riaditeľ spoločnosti Shine, amerického výrobcu izotopov, ako sa rádioaktívne lieky nazývajú.



Táto závislosť od Ruska znepokojuje medicínsky svet. Na rádioaktívne látky na lekárske účely sa nevzťahujú sankcie EÚ voči Rusku. Existujú však obavy, že nakoniec budú uvalené sankcie aj na ne alebo že Rusko zastaví dodávky izotopov v rámci geopolitickej hry.



Televízia NOS urobila prieskum medzi 75 hráčmi na európskom medicínskom trhu a všetci sa zhodli, že by si želali menšiu závislosť od dodávateľov z krajín mimo EÚ. Za rizikového dodávateľa považujú najmä Rusko.



To je politická výzva pre EÚ, ktorá po pandémii koronavírusu buduje európsku zdravotnícku úniu s cieľom znižovať závislosť Únie od dodávok kritických liekov a vybavení z tretích krajín.



Holandsko v tejto oblasti vidí svoju šancu, keďže spoločnosť Shine v obci Veendam v provincii Groningen pracuje na výstavbe zariadení na obohatenie východiskového materiálu pre lutécium a terbium. Holandská vláda na tento projekt poskytla dotácie a pôžičky vo výške 30 miliónov eur. Americká spoločnosť začiatok výstavby plánuje na budúci rok a do konca roka 2027 alebo začiatkom roku 2028 chce výrobu lutécia spustiť okrem svojho amerického závodu aj vo Veendame. Pre Holandsko by to znamenalo koniec závislosti od Ruska aj v tejto oblasti.