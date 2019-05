Holandsko sa dohodlo s Irakom na vrátení bojovníčok Islamského štátu

Súd v Rotterdame vydal rozhodnutie, na základe ktorého musí holandská vláda trestne stíhať desať predpokladaných príslušníčok IS, ktoré odišli z Holandska bojovať na Blízky východ.

Haag 23. mája (TASR) - Holandsko dosiahlo s Irakom dohodu umožňujúcu návrat holandských bojovníčok teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a ich detí, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na severe Sýrie. Iracká vláda ubezpečila, že týmto osobám nebude hroziť zatknutie a prípadné odsúdenie na trest smrti, keď sa budú chcieť presunúť na holandský konzulát v Arbíle na severe Iraku.



Oznámil to vo štvrtok holandský minister spravodlivosti Fred Grapperhaus, ktorého vyhlásenie priniesla tlačová agentúra DPA. Zdôraznil, že samotný presun spomínaných žien s deťmi nebude Holandsko organizovať.



Súd v Rotterdame vydal rozhodnutie, na základe ktorého musí holandská vláda trestne stíhať desať predpokladaných príslušníčok IS, ktoré odišli z Holandska bojovať na Blízky východ. Vláda musí na tieto ženy vydať zatykače a umožniť ich návrat. V opačnom prípade by hrozilo, že obvinenia voči týmto Holanďankám budú premlčané.



S problémom potenciálnych navrátilcov z radov IS zápasí v súčasnosti aj Nemecko, pripomenula DNA. Tamojšie bezpečnostné orgány začiatkom apríla podľa údajov ministerstva vnútra predpokladali, že na sýrskych územiach ovládaných Kurdmi je v zajatí 66 údajných príslušníkov IS z Nemecka. Na 21 z nich už boli vydané zatykače.



Podľa zdrojov z prostredia bezpečnostných zložiek, na ktoré sa odvoláva DPA, je potrebné k uvedenému počtu Nemcov prirátať ešte "desiatky žien a detí".



Poslednú baštu IS, dedinu Bághúz na východe Sýrie, vyhlásili za oslobodenú 23. marca. Znamenalo to zároveň koniec samozvaného kalifátu, ktorý táto militantná teroristická organizácia vyhlásila v roku 2014 na obsadených územiach Sýrie a Iraku. Tisíce bojovníkov IS, ktorí sa vzdali, previezli do zajateckých táborov, kde ich podrobujú výsluchom.