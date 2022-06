Holandsko sa ospravedlnilo svojim vojakom, ktorí slúžili v Srebrenici

Haag 19. júna (TASR) - Holandská vláda sa v sobotu oficiálne ospravedlnila vojakom, ktorí boli vyslaní ako mierové jednotky OSN brániť bosniansku enklávu Srebrenica s nedostatočnou palebnou silou a počtom ľudí potrebnými na udržanie mieru.



Vojakov prekonali lepšie vyzbrojené bosnianskosrbské sily pod velením Ratka Mladiča, ktorý dal v júli 1995 zmasakrovať zhruba 8000 moslimských mužov a chlapcov; medzinárodný tribunál pre vojnové zločiny to neskôr označil za genocídu.



Holandský premiér Mark Rutte sa v sobotu na vojenskej základni v strednej časti Holandska prihovoril stovkám veteránov mierovej jednotky Dutchbat III a povedal im, že po takmer 27 rokoch "niektoré veci ešte stále neboli vyslovené".



"Dnes sa v mene holandskej vlády ospravedlňujem všetkým ženám a mužom z Dutchbatu III - vám i ľuďom, ktorí tu dnes nemôžu byť. S čo najväčším uznaním a úctou za to, ako sa Dutchbat III za ťažkých okolností snažil konať dobro, aj keď to už nebolo možné," povedal Rutte, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Holandsko už dlho zápasí s dejinným odkazom masakru v Srebrenici. Vtedajší holandský premiér Wim Kok odstúpil v roku 2002 po zverejnení správy ostro kritizujúcej holandské orgány za to, že vyslali vojakov do nebezpečnej zóny bez riadneho mandátu alebo zbraní potrebných na ochranu približne 30.000 Moslimov, ktorí utiekli na holandskú základňu vo východnej časti Bosny.



Holandský najvyšší súd v roku 2019 rozhodol, že Holandsko je čiastočne zodpovedné za smrť približne 350 moslimských mužov, ktorých počas masakru zavraždili bosnianskosrbské sily.



Súd zároveň rozhodol, že holandskí príslušníci mierových síl 13. júla 1995 evakuovali mužov z vojenskej základne pri Srebrenici napriek tomu, že vedeli, že im "hrozí vážne nebezpečenstvo týrania a zavraždenia" zo strany bosnianskosrbských síl.



OSN je kritizovaná aj za to, že neschválila letecké útoky Severoatlantickej aliancie na podporu slabo vyzbrojených holandských jednotiek v júli 1995, keď boli napadnuté.