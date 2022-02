Holandsko sa ospravedlnilo za násilie počas indonézskej vojny

Amsterdam 17. februára (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte sa vo štvrtok ospravedlnil Indonézii zo to, že Holanďania po druhej svetovej vojne použili "neprimerané násilie" v márnom pokuse opätovne získať kontrolu nad touto svojou bývalou kolóniou.



Jeho vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako boli zverejnené výsledky historickej štúdie, ktorá odhalila tieto skutočnosti, informuje tlačová agentúra Reuters. Výskum realizovali vyše dve desiatky akademikov a odborníkov z oboch dotknutých krajín.



Podľa zistení vedcov sa holandská armáda počas bojov v indonézskej vojne za nezávislosť v rokoch 1945 – 1949 zapájala do systematického, nadmerného a neetického násilia, pričom to v danom čase tolerovala holandská vláda i spoločnosť.



"Musíme prijať tieto hanebné fakty. V mene holandskej vlády sa dnes hlboko ospravedlňujem ľudu Indonézie," uviedol Rutte na tlačovej konferencii po zverejnení nálezov štúdie, ktorú v roku 2017 iniciovala a financovala holandská vláda.



Násilie spáchané holandskými vojakmi vrátane mučenia, ktoré by sa v súčasnosti považovalo za vojnové zločiny, bolo "častým a rozšíreným" javom, uviedol Ben Schoenmaker z Holandského ústavu pre vojenskú históriu (NIMH).



"Zodpovední politici zatvárali oči pred týmito vecami, rovnako ako vojenské, občianske i právne orgány. Násiliu napomáhali, tajili ho, pričom tresty nepadli takmer žiadne," dodal Schoenmaker, jeden z členov výskumného tímu.



Ako priamy dôsledok vojny zomrelo približne 100.000 Indonézanov a hoci sa vnímanie tohto konfliktu v Holandsku postupne menilo, holandská vláda až dosiaľ nikdy úplne nepreskúmala alebo neuznala rozsah zodpovednosti.



Holandský kráľ Viliam Alexander v marci 2020 počas svojej návštevy Indonézie prekvapujúco vyslovil ospravedlnenie za násilie napáchané holandskou armádou, pripomína Reuters.



Bádatelia vo svojej štúdii poznamenali, že indonézske sily taktiež použili "intenzívne" násilie a v úvodnej fáze konfliktu zabili zhruba 6000 ľudí, pričom útočili na Eurázijcov, Molučanov a ďalšie minoritné skupiny.