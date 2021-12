Holandsko chce zastaviť šírenie omikronu vianočným lockdownom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Haag 19. decembra (TASR) - Holandsko od nedele 05.00 h do 14. januára zavádza tvrdý lockdown z dôvodu rýchleho šírenia variantu omikron.Holandský premiér Mark Rutte v sobotu na tlačovej konferencii vyhlásil, že variant "".Od nedele do 14. januára budú v Holandsku zakázané všetky verejné podujatia. Školy musia byť zatvorené najmenej do 9. januára, informoval Rutte.Lockdown ovplyvní aj nadchádzajúce sviatky - jednotlivé domácnosti môžu prijať maximálne dvoch hostí s výnimkou Vianoc a Nového roka, keď budú podľa Rutteho povolení štyria hostia.Až do polovice januára budú v Holandsku zavreté všetky podniky služieb, športové kluby, kiná, múzeá, divadlá a koncertné sály, ako aj vianočné trhy.Prácu v nelekárskych profesiách spojenú s blízkym kontaktom, ako sú kaderníci a kozmetičky, nebude možné vykonávať.Športové súťaže sa budú konať bez prítomnosti divákov.Otvorené zostanú len obchody so základným tovarom. Reštaurácie a neesenciálne obchody môžu obsluhovať zákazníkov len formou donášky alebo cez výdajné okienko.Rutteho oznámenie prišlo po mimoriadnom zasadnutí vlády a len štyri dni po tom, čo vláda predĺžila svoje predchádzajúce opatrenia a oznámila, že prázdniny v školách sa začnú skôr.Pred obchodmi sa v sobotu vytvárali dlhé rady, keď sa ľudia ponáhľali na vianočné nákupy na poslednú chvíľu, keďže sa objavili správy o nových opatreniach.Obmedzenia prijaté holandskou vládou viedli v týždni od 7. do 14. decembra k 21-percentnému poklesu počtu infikovaných. Holandsko tiež zaznamenalo "" hospitalizácií, no úrady trvajú na tom, že omikron je stále".V Holandsku je zaočkovaných takmer 86 percent všetkých dospelých. Očkovanie posilňujúcou treťou dávkou sa však rozbieha pomaly. Minister zdravotníctva Hugo de Jonge povedal, že všetky osoby staršie ako 18 rokov dostanú pozvanie na tretiu dávku vakcíny do 7. januára.Holandsko v septembri uvoľnilo väčšinu opatrení prijatých pre pandémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2, no v novembri sa počet nakazených opäť zvýšil na rekordnú úroveň - viac ako 20.000 nových prípadov denne.Znovuzavedenie obmedzení narazilo na odpor časti obyvateľstva - koncom novembra vypukli nepokoje v Rotterdame, Haagu a ďalších mestách.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu oznámila, že omikron variant koronavírusu bol zistený v 89 krajinách sveta.Spomaliť šírenie tohto infekčnejšieho variantu sa nesnaží len Holandsko, ale aj Francúzsko, Cyprus či Rakúsko sprísnili cestovné obmedzenia. Paríž zrušil svoj silvestrovský ohňostroj. Dánsko zatvorilo divadlá, koncertné sály, zábavné parky a múzeá. V Írsku platí, že bary a pohostinstvá sa zatvárajú o 20.00 h a účasť na podujatiach v interiéri a exteriéri je obmedzená.