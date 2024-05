Holandsko sa v utorok možno dočká novej koaličnej vlády

Brusel/Amsterdam 14. mája (TASR) - Štyri politické pravicové strany zapojené už vyše päť mesiacov do rokovaní o zostavení novej koaličnej vlády v Holandsku dúfajú, že konečnú dohodu o podobe novej vlády uzavrú v utorok. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil bruselský spravodajca TASR.



Predstavitelia štyroch politických subjektov - Strany slobody (PVV), Ľudovej strany slobody a demokracie (VVD), Novej spoločenskej zmluvy (NSC) a Farmársko-občianskeho hnutia (BBB) - v pondelok vyjadrili nádej, že sú v poslednom štádiu rokovaní a vyjednávači určení vedením koaličných rokovaní budú môcť v stredu vystúpiť v parlamente so záverečnou správou.



DutchNews.nl však upozornil, že do poslednej chvíle problémom môžu byť budúce rozpočtové výdavky. Krajne pravicová PVV a profarmárska strana BBB dali vo svojich predvolebných programoch štedré sľuby o míňaní verejných zdrojov, VVD a NSC sú zástancami prísnej rozpočtovej disciplíny.



Sporné otázky obmedzovania imigrácie a znižovania počtu utečencov sa vyjednávačom podarilo vyriešiť cez uplynulý víkend, hoci do médií preniklo len málo detailov. Denník Algemeen Dagblad spresnil, že neprešiel legislatívny návrh, aby si všetky provincie a mestá brali "spravodlivý podiel" na prerozdelení utečencov. Zostáva však platná možnosť, že vláda vyhlási migračnú situáciu za oficiálnu krízu, čo ministrom umožní prijať oveľa prísnejšie opatrenia na zníženie počtu migrantov.



Ak sa lídri rokujúcich strán v utorok dohodnú, koaličnú dohodu budú musieť odhlasovať aj poslanci všetkých štyroch strán, čo nemusí byť ľahké, lebo viacerí poslanci z pravicovo-liberálnej VVD a tiež z NSC majú zásadné výhrady voči spolupráci s populistickou PVV pod vedením Geerta Wildersa.



Wilders už dávnejšie oznámil, že sa nebude uchádzať o funkciu premiéra, aby dal šancu koaličným rokovaniam. Cez víkend vyhlásil, že už našiel a aj skontaktoval vhodného kandidáta na funkciu premiéra, neuviedol však jeho meno.



Predsedom vlády sa po parlamentných voľbách zvyčajne stáva líder najväčšej strany v koalícii, avšak lídri všetkých štyroch strán sa už v skoršej fáze rokovaní dohodli, že nikto z nich tento post neobsadí, právo určiť vhodného kandidáta má však najúspešnejšia strana vo voľbách.