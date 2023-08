Líderka Hnutia farmári – občania nechce byť holandskou premiérkou

Brusel/Amsterdam 2. augusta (TASR) — Líderka Hnutia farmári – občania (BBB) Caroline van der Plasová sa v prípade volebného úspechu svojej strany nechce stať holandskou premiérkou a nezávislý poslanec Pieter Omtzigt, ktorému médiá pripisujú vysoké šance stať sa predsedom vlády, sa k svojej politickej budúcnosti zatiaľ nevyjadril. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na správy holandských médií.



Spravodajský portál DutchNews.nl v stredu uviedol, že Omtzigt neurobí dlho očakávané vyhlásenie o svojej politickej budúcnosti do návratu z dovolenky, čo bude okolo 19. augusta. Dovtedy si chce všetko dobre premyslieť.



Omtzigt zároveň potvrdil, že sa neplánuje vrátiť do Kresťanskodemokratckej výzvy (CDA), odkiaľ odišiel v roku 2021. Odmietol aj ponuky stať sa volebným lídrom a možným premiérom za BBB. Už vyše dva roky nezávislý poslanec si vybudoval povesť politika, kladúceho dôležité otázky, a mal významnú úlohu pri odhaľovaní diskriminácie, ktorá bola jadrom škandálu v oblasti starostlivosti o deti.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že by sa Omtzigtovi vo voľbách 22. novembra darilo mimoriadne dobre, ak by sa rozhodol založiť vlastnú stranu a kandidovať. V tejto súvislosti sa množia názory, že by bol favoritom na post premiéra.



Denník Volkskrant v stredu informoval, že Omtzigt už zakladá vlastnú stranu a zostavil tím piatich blízkych spojencov, ktorí mu s tým majú pomáhať. Času nemá veľa, lebo termín registrácie nových strán do predčasných volieb je 28. august.



Van der Plasová v rozhovore pre denník Telegraaf z 27. júla odmietla možnosť, že sa stane premiérkou, a to aj v prípade, ak jej strana vyhrá voľby. Spresnila, že BBB za týmto účelom rokuje s niekým, kto má "zahraničné skúsenosti".



"Ak on alebo ona povie áno, bude to pre mňa ľahké rozhodnutie. Potom nebudem premiérkou," povedala v rozhovore pre Telegraaf. Potvrdila tiež, že najradšej by zostala v parlamente a viedla poslanecký klub BBB.



Van der Plasová povedala, že funkcia premiérky by bola veľkým zásahom do jej súkromného života. Problémom by bolo aj cestovanie a stretnutia so zahraničnými lídrami. Navyše sa bojí lietania.



Prieskumy verejnej mienky z konca júla naznačujú, že v novembrových voľbách sa o prvé miesto môžu "pobiť" BBB, Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) a aliancia Strany práce (PvdA) a zelených z GroenLinks — tieto subjekty by mohli získať od 16 do 18 percent hlasov. Tieto výsledky však môže zmeniť rozhodnutie Pietera Omtzigta kandidovať s vlastnou stranou.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)