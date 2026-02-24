< sekcia Zahraničie
Holandsko si pre incident na letisku v Teheráne predvolalo veľvyslanca
Ministerstvo tvrdí, že Irán opakovane vyzvalo vrátiť zadržanú batožinu, o ktorej neuviedlo ďalšie podrobnosti.
Autor TASR
Amsterdam 24. februára (TASR) - Holandské ministerstvo zahraničia si v utorok predvolalo iránskeho veľvyslanca na objasnenie incidentu, pri ktorom zadržali na letisku v Teheráne batožinu holandskému diplomatovi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Irán spôsobil 28. januára 2026 diplomatický incident tým, že prinútil holandského diplomata odovzdať svoju diplomatickú batožinu na letisku v Teheráne. Je to neprijateľné,“ uviedol holandský rezort diplomacie vo vyhlásení.
Ministerstvo tvrdí, že Irán opakovane vyzvalo vrátiť zadržanú batožinu, o ktorej neuviedlo ďalšie podrobnosti. Veľvyslanca si nechalo predvolať po tom, čo Irán na internete zverejnil zábery z incidentu.
