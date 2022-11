Holandsko si predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti s letom MH17

Haag 18. november (TASR) - Holandsko si v piatok predvolalo ruského veľvyslanca po tom, čo Moskva obvinila okresný súd v Haagu z politicky motivovaného verdiktu v prípade zostrelenia letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines nad východnou Ukrajinou v roku 2014, pri ktorom zahynulo 298 ľudí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rusko takýmto svojimi vyjadreniami "diskredituje holandský ústavný systém". "Je to absolútne neprijateľné. Z tohto dôvodu bol dnes popoludní predvolaný ruský veľvyslanec so žiadosťou o vysvetlenie," uviedlo vo vyhlásení holandské ministerstvo zahraničných vecí.



Stalo sa tak deň po tom, čo haagsky súd v prípade zostrelenia letu MH17 rozhodol o doživotnom treste odňatia slobody pre troch mužov - dvoch ruských občanov a jedného Ukrajinca.



Rusi Igor Girkin a Sergej Dubinskij a Ukrajinec Leonid Charčenko, ktorých súdili v neprítomnosti, boli uznaní za vinných z vraždy a úmyselného spôsobenia havárie lietadla a dostali doživotné väzenské tresty. Štvrtý obžalovaný - Rus Oleg Pulatov - bol oslobodený pre nedostatok dôkazov. Odsúdený muži boli podľa rozsudku súčasťou Moskvou kontrolovanej skupiny separatistov na východnej Ukrajine.



Moskva tvrdí, že haagsky súd bol pod "bezprecedentným tlakom" holandských politikov, prokuratúry a médií. Ruský rezort diplomacie poznamenal, že tento súdny proces sa do dejín zapíše ako "jeden z najškandalóznejších", pričom kritizoval údajné nezrovnalosti a pochybné argumenty obžaloby.



Rusko akúkoľvek účasť na zostrelení letu MH17 popiera a odmieta žiadosti o vydanie osôb podozrivých z účasti na tomto čine.