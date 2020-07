Holandsko si pripomenulo výročie od zrušenia otrokárstva v krajine

Amsterdam 2. júla (TASR) - Holanďania si v stredu v hlavnom meste Amsterdam pripomenuli 157. výročie od zrušenia otrokárstva v krajine, informovala agentúra AP.



Spomienková udalosť bola pre verejnosť uzavretá z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusu SARS-CoV-2.



Stredajšia spomienka podľa AP poukázala aj na hnutie Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží).



Pod mottom Black Lives Matter sa po celom svete konajú protesty v reakcii na smrť Afroameričana Georgea Floyda. Ten zomrel 25. mája v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota počas zásahu polície.



Protesty sa konali i v Holandsku a demonštranti v krajine poškodili niekoľko sôch historických osobností, ktoré sú spájané s otrokárstvom. Protestujúci žiadali odstránenie týchto sôch.



Holandskí obchodníci a lode sa od 17. storočia až po zrušenie otroctva v roku 1863 zapájali do obchodovania s otrokmi a majitelia plantáží v holandských kolóniách využívali otrokov na prácu. Holandsko zrušilo otrokárstvo 1. júla 1863, pripomína AP.



Úrady v Amsterdame podľa AP začalo vyšetrovanie v súvislosti so zapojením mesta do obchodovania s otrokmi a očakáva sa, že po skončení vyšetrovania poskytne oficiálne ospravedlnenie.