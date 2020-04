Školy a reštaurácie v Holandsku zostanú zatvorené do 28. apríla

Amsterdam 31. marca (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte v utorok oznámil, že všetky školy, reštaurácie a telocvične zostanú zatvorené minimálne do 28. apríla. Zároveň vyzval občanov, aby naďalej dodržiavali všetky opatrenia prijaté v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Uzatvorenie škôl do 6. apríla Rutteho vláda nariadila 15. marca. Minulý týždeň zároveň sprísnila zákaz verejných zhromaždení, ktorý potrvá až do júna.



"Aj po 28. apríli to bude chvíľu trvať, kým sa vrátime k normálu, v máji si neplánujte dovolenky," povedal Rutte na tlačovej konferencii v Haagu, na ktorej tiež vyzval ľudí, aby dodržiavali pravidlá sociálneho odstupu.



V krajine pribudlo v utorok 175 úmrtí na ochorenie COVID-19, čím sa ich počet zvýšil na 1039. Počet nakazených stúpol o 845 na 12.595.



Holandsko má piaty najvyšší počet úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19 v Európe - po Taliansku, Španielsku, Francúzsku a Británii.