Žene tureckého pôvodu sa v Holandsku pre jej knihu vyhrážajú smrťou

Brusel/Amsterdam 15. marca (TASR) - Viacerí politici, spisovatelia a členovia náboženských skupín v Holandsku podpísali manifest šíriaci sa na internete na podporu mladej holandskej spisovateľky tureckého pôvodu, ktorá po vydaní svojho debutového románu čelí vyhrážkam smrťou.



Spravodajský server DutchNews.nl v pondelok spresnil, že 23-ročná spisovateľka Lale Gülová vydala debutový román s názvom "Chystám sa žiť svoj život", v ktorom opísala svoju prísnu islamskú výchovu v západoeurópskom Amsterdame a skritizovala mnohé turecké a islamské tradície.



Jej knižná prvotina vyvolala vlnu extrémnych reakcií na sociálnych sieťach vrátane vyhrážok smrťou. To jej však na druhej strane vynieslo vlnu podpory a solidarity zo strany mnohých známych a prominentných osobností Holandska.



"V Holandsku si sami vyberáme a určujeme, ako a s kým žiť. Nemusíme si zaslúžiť svoju slobodu, v tejto krajine je sloboda naša bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzame a aký máme pôvod alebo vieru. To sa týka aj Lale Gülovej," uvádza sa v manifeste na jej podporu šíriacom sa na sociálnych sieťach.



Iniciátorom podporného manifestu je bývalý poslanec liberálnej strany D66 Bert Bakker. Ten v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu NOS spresnil, že nežiada úrady o žiadne konkrétne opatrenia, chce iba podporiť Gülovú, ktorá sa po vydaní knihy cíti izolovaná. Aj preto vyzval ďalších politikov, aby neboli ticho a zastali sa mladej autorky.



To sa aj podarilo, podporný manifest Gülovej už podpísali poprední predstavitelia vládnej Strany slobody a demokracie, ale aj Kresťanskej únie, Kresťanskodemkratickej výzvy, či opozičnej Strany práce a Socialistickej strany. Vplyvná primátorka Amsterdamu Femke Halsemovú ju podporila na Instagrame.



V Holandsku podľa odhadov žije vyše dva milióna etnických Turkov. Po Holanďanoch tvoria druhú najväčšiu etnickú skupinu v tejto krajine.