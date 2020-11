Holandsko sprísňuje reštrikcie v snahe zastaviť šírenie koronavírusu

Haag 3. novembra (TASR) - Holandsko sprísni reštrikcie prijaté v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a na dva týždne zavrie múzeá, kiná, zoologické záhrady a ďalšie miesta prístupné verejnosti. Oznámil to v utorok holandský premiér Mark Rutte.



Zavreté budú aj niektoré z najpopulárnejších svetových atrakcií vrátane amsterdamského Van Goghovho múzea a múzea Rijksmuseum, kde sú vystavené diela známych holandských majstrov.



Vláda neskôr oznámila, že opatrenie sa bude týkať aj klubov poskytujúcich sexuálne služby. Agentúra AFP pripomenula, že v Holandsku, ktoré má v otázkach ako sex a mäkké drogy tolerantnú politiku, je prostitúcia legálna.



V uplynulých mesiacoch v Holandsku platili miernejšie opatrenia ako susedných krajinách, druhá vlna pandémie však túto krajinu zasiahla tak silno, že momentálne patrí v Európe k štátom s jednou z najvyšších mier infekčnosti.



Úrady síce obmedzili pohyb ľudí, čo sa však nevzťahuje na ich presuny a cestovanie počas dňa. Od 14. októbra sú však v Holandsku zavreté reštaurácie, bary aj "coffeeshops", kde sa predáva marihuana. Nosenie rúšok je povinné.



Premiér Rutte v utorok uviedol, že prijatie týchto opatrení sa "vyplatilo", ale "nestačí to".



Vláda preto rozhodla, že "s cieľom obmedziť pohyb a kontakt ľudí musia byť na dva týždne zatvorené všetky budovy, kam prichádza verejnosť, ako aj miesta v interiéri a exteriéri, kde sa ľudia obvykle stretávajú."



"Nevyvíja sa to zle, ale ani celkom dobre. Počet prípadov (kontaminácie novým koronavírusom) musí klesať rýchlejšie. Je to zlá správa, ale iné riešenie nie je," vysvetlil Rutte najnovšie opatrenia vlády na utorkovej tlačovej konferencii.



Vláda taktiež odporúča, aby sa obyvatelia krajiny až do polovice januára budúceho roku nevydávali na cesty do zahraničia.