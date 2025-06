Holandsko spustilo operáciu Oranžový štít na zabezpečenie summitu NATO

Amsterdam 20. júna (TASR) - Holandsko spustilo operáciu „Oranžový štít“, aby zabezpečilo ochranu počas nadchádzajúceho summitu NATO. V rámci nej sa nasadia bojové vrtuľníky, námorné hliadky, viac ako 10.000 príslušníkov armády a polície, pyrotechnikov a spustia sa aj systémy protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Holandské vojenské námorníctvo nasadí počas najväčšej bezpečnostnej operácie v krajine sedem fregát. „Cieľom je pozorovať všetko, čo sa deje v oblasti, na mori a vo vzduchu,“ ozrejmil pre agentúru Reuters predstaviteľ armády.



Šéf holandskej protiteroristickej jednotky Pieter-Jaap Aalbersberg pre holandskú verejnoprávnu stanicu NOS povedal, že sa pozorne dohliada aj na riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti.



Na uzavretom podujatí v meste Haag sa zúčastní približne 6000 delegátov a lídrov z 32 krajín sveta vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera. Predstavitelia krajín pricestujú v pondelok na letisko Schiphol a do Haagu sa prepravia cez zabezpečený diaľničný koridor.



V utorok bude holandský kráľ Viliam Alexander hostiť štátnu večeru pre vedúcich predstaviteľov NATO. Pozvanie dostal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý svoju účasť či prípadnú neúčasť zatiaľ nepotvrdil.



Summit sa oficiálne začína v stredu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa počas neho pokúsi dosiahnuť súhlas lídrov so zvýšením výdavkov na obranu, ktoré by po novom mohli predstavovať päť percent HDP.



V súvislosti so summitom sa očakávajú aj protesty vrátane plánovanej blokády diaľnic environmentálnymi aktivistami z hnutia Extinction Rebellion či demonštrácie proti vojne v Pásme Gazy a nenávistným prejavom voči LGBTI+ komunite. Polícia tvrdí, že konanie protestov umožní len „v medziach zákona“.