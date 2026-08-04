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V prírodnej rezervácii v Holandsku horí: Zasahujú stovky hasičov
Na mieste zasahovali desiatky hasičských vozidiel a niekoľko vrtuľníkov. Mnohé miestne cesty boli uzavreté.
Autor TASR
Haag 4. augusta (TASR) - Stovky holandských hasičov sa v utorok popoludní snažili uhasiť lesný požiar na juhovýchode Holandska, ktorý sa cez noc rozšíril a zasiahol približne 100 hektárov územia, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Požiar vypukol v pondelok okolo poludnia v prírodnej rezervácii neďaleko obce Oostrum v provincii Limburg, neďaleko nemeckých hraníc. Provinčné úrady na svojej webovej stránke uviedli, že požiar sa ani do utorkového poludnia nepodarilo dostať pod kontrolu.
Na mieste zasahovali desiatky hasičských vozidiel a niekoľko vrtuľníkov. Mnohé miestne cesty boli uzavreté.
Regionálny hovorca pre bezpečnosť pre tlačovú agentúru ANP uviedol, že nasledujúcich niekoľko hodín bude obzvlášť náročných, keďže hasiči sa budú musieť neustále prispôsobovať nárazovému vetru.
Európske krajiny čelia závažnému suchu, ktoré spôsobilo vysychanie viacerých vodných tokov a viedlo k obmedzeniam v dodávkach vody a ničivým lesným požiarom.
Vedci z medzinárodnej organizácie World Weather Attribution v júli varovali, že zmeny klímy spôsobené človekom urýchlili vysychanie pôdy, jazier a riek, čím sa zvýšilo riziko extrémneho sucha.
Požiar vypukol v pondelok okolo poludnia v prírodnej rezervácii neďaleko obce Oostrum v provincii Limburg, neďaleko nemeckých hraníc. Provinčné úrady na svojej webovej stránke uviedli, že požiar sa ani do utorkového poludnia nepodarilo dostať pod kontrolu.
Na mieste zasahovali desiatky hasičských vozidiel a niekoľko vrtuľníkov. Mnohé miestne cesty boli uzavreté.
Regionálny hovorca pre bezpečnosť pre tlačovú agentúru ANP uviedol, že nasledujúcich niekoľko hodín bude obzvlášť náročných, keďže hasiči sa budú musieť neustále prispôsobovať nárazovému vetru.
Európske krajiny čelia závažnému suchu, ktoré spôsobilo vysychanie viacerých vodných tokov a viedlo k obmedzeniam v dodávkach vody a ničivým lesným požiarom.
Vedci z medzinárodnej organizácie World Weather Attribution v júli varovali, že zmeny klímy spôsobené človekom urýchlili vysychanie pôdy, jazier a riek, čím sa zvýšilo riziko extrémneho sucha.