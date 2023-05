Holandsko ukončilo vykopávky na hľadanie skrytého pokladu nacistov

Brusel/Amsterdam 2. mája (TASR) - Holandské úrady rozhodli o zastavení amatérskych vykopávok v okolí dedín Ommeren a Betuwe v provincii Gelderland. Cieľom hľadačov bol nacistický poklad z čias druhej svetovej vojny. Podľa holandských médií o tom v utorok informoval spravodajca TASR.



Spravodajský portál DutchNews.nl pripomenul, že išlo o povolené vykopávky na území, ktoré spadá pod obec Buren. Vykopávky a doslova "kopáčske šialenstvo" vyvolala mapa, ktorú v januári zverejnil Národný archív. Údajne ukazuje, kde nemeckí vojaci počas druhej svetovej vojny zakopali štyri bedne s ulúpenými šperkami a inými cennosťami.



Skrytý poklad sa nepodarilo nájsť ani krátko po vojne v roku 1947, čo živí teórie, že mohol byť vykopaný ešte pred koncom vojny.



Miestne úrady v snahe obmedziť počet hľadačov pokladov povolili niekoľko vykopávok v spolupráci miestnych historikov a výskumníkov zo Slobodnej univerzity v Amsterdame.



Miestna historička Joke Hondersová pre verejnoprávnu televíziu NOS uviedla, že prílišné spoliehanie sa na nejakú mapu môže ľuďom priniesť sklamanie. Priznala však, že si nemôže byť istá, či poklad je alebo nie je v Ommerene. "Je možné, že vojak, ktorý poklad zakreslil, mal na mysli iné miesto, než ako to na mape. A stále zostáva otázka: kam sa poklad podel?", povedala Hondersová.



Predseda samosprávy v obci Buren Pieter Neven pre NOS uviedol, že s posledným výkopom by sa mali ukončiť rôzne špekulácie a najmä prítomnosť nechcených návštevníkov.



"Preskúmali sa najpravdepodobnejšie miesta a to je všetko. Pre miestnych ľudí to nebola zábava, keď neznámi ľudia kopali veľké jamy na ich nehnuteľnostiach. Boli z toho dosť otrávení," opísal situáciu Neven.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)