Holandsko uvoľňuje opatrenia, otvorí interiéry reštaurácii aj kiná

Amsterdam 28. mája (TASR) - Holandsko v rámci veľkého uvoľňovania protikoronavírusových opatrení otvorí interiéry reštaurácii, kiná a múzea. V piatok to potvrdil holandský premiér Mark Rutte, ktorý zároveň oznámil "koniec lockdownu", informovala agentúra AFP.



"Uvoľnenia začnú platiť 5. júna, tento dátum prakticky značí aj koniec lockdownu. Vypočítavame riziko, v prípade, ak by čísla budúci týždeň opäť stúpli, máme tu celkom inú situáciu, ale podľa pandemickej komisie je to nepravdepodobné," uviedol Rutte.



Uvoľnenie opatrení príde pre priaznivú epidemiologickú situáciu o päť dní skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Vláda tak chce pomôcť reštauráciam a kultúrnemu sektoru a umožniť im začať zarábať čo najskôr.



"Veríme, že aj jeden víkend sa ráta po tom, čo boli zatvorení tak dlho. Ľudia ako ja sa zase tešia na koncerty a otvorené reštaurácie," uviedol premiér.



Reštaurácie budú môcť byť otvorené do 22.00 h večer, avšak tento rok majú zakázané vysielať Majstrovstvá Európy vo futbale Euro 2020.



V múzeách sa môže nachádzať jeden návštevník na jeden štvorcový meter a v kinách a divadlách môže byť maximálne 50 divákov. Vo väčších sálach, ktoré majú kapacitu pre viac ako 1000 miest, sa môže naraz nachádzať maximálne 250 divákov.



Koncom minulého týždňa Holandsko už povolilo návrat do práce aj sexuálnym pracovníčkam, ktoré bolo možné vidieť v uliciach Amsterdamu po prvýkrát od začiatku decembra.



Holandsko zaznamenalo od začiatku pandémie už viac ako 1,6 milióna prípadov nákazy a 17.566 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19. Minulý týždeň klesol počet nových prípadov v krajine o 28 percent.