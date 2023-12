Holandsko v dvoch mestách skúšobne legalizuje marihuanu

Amsterdam 15. decembra (TASR) – Užívatelia marihuany v dvoch holandských mestách ju od piatku budú môcť legálne fajčiť. Úrady tam na skúšku spúšťajú dekriminalizáciu produkcie a distribúcie marihuany. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



V zahraničí panuje názor, že marihuana je v Holandsku legálna, pretože v niektorých kaviarňach si ju možno kúpiť, čo priťahuje množstvo užívateľov z cudziny. Ide však o právne šedú zónu, keď konzumovanie malého množstva drogy je nelegálne, ale polícia to nevynucuje v rámci politiky tolerancie uplatňovanej od 70. rokov. Samotná produkcia a distribúcia marihuany do kaviarní sa však netoleruje.



V mestách Breda a Tilburg sa bude počas štvorročného skúšobného obdobia na niekoľkých farmách marihuana pod dozorom úradov vyrábať a následne distribuovať do kaviarní. Bude sa tiež monitorovať obsah psychoaktívnych látok a užívatelia tak budú mať prehľad o množstve kanabidiolu (CBD) a tetrahydrokanabinolu (THC) v sušine. Budú tak mať istotu, že produkt je kvalitný a bezpečný. Pri nelegálnej produkcii to nie je možné zaručiť.



Krok holandskej vlády súvisí s celosvetovým uvoľňovaním zákonov a dekriminalizáciou marihuany. V Nemecku je povolené vlastníctvo 25 gramov na osobnú spotrebu, je tiež dostupná v niektorých švajčiarskych lekárňach. Malta schválila legalizáciu marihuany pre vlastnú spotrebu v roku 2021 a od roku 2017 je možné jej použitie na lekársky predpis v Česku. Legálna je aj v 20 štátoch USA.



Situáciu pri legalizácii marihuany môže zmeniť krajne pravicová Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa, ktorá v novembri v Holandsku zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách. PVV navrhovala pred voľbami zrušiť v rámci "Holandska bez drog" politiku tolerancie marihuany a kaviarne, kde sa užívala.