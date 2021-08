Holandsko nedeportuje neúspešných afganských azylantov

Brusel 12. augusta (TASR) – Holandsko nebude deportovať afganských žiadateľov o azyl do Afganistanu nasledujúcich najmenej šesť mesiacov. Podľa spravodajského servera DutchNews.nl to v stredu uviedla štátna tajomníčka holandského ministerstva spravodlivosti Ankie Broekersová-Knolová.



Štátna tajomníčka to vyhlásila počas utorkovej rozpravy s poslancami parlamentu. Zároveň informovala, že vláda v období moratória nebude rozhodovať o nových alebo prebiehajúcich žiadostiach o azyl, pričom lehota na vybavenie týchto žiadostí sa predĺži o ďalší rok.



Podľa jej slov rozhodnutie vlády bolo prijaté po správach o vojenských víťazstvách radikálneho hnutia Taliban v niektorých častiach Afganistanu, k čomu došlo po stiahnutí väčšiny mierových síl Severoatlantickej aliancie z tejto krajiny.



Holandsko bolo signatárom listu šiestich členských krajín EÚ, ktoré Európsku komisiu vyzvali, aby napriek územným ziskom Talibanu v Afganistane neprerušila deportácie neúspešných afganských žiadateľov o azyl v EÚ.



Viacerí opoziční a koaliční poslanci túto angažovanosť vlády kritizovali, ako aj nečinnosť vlády postarať sa o afganských tlmočníkov, ktorí pomáhali holandským vojakom počas výkonu misie NATO s názvom Rozhodná podpora. Bývalým tlmočníkom a ich rodinám po padnutí do rúk Talibanu totiž hrozí istá smrť.



Holandská organizácia na podporu utečencov Vluchtelingwerk Nederland pre verejnoprávnu holandskú televíziu NOS uviedla, že vie najmenej o piatich afganských žiadateľoch o azyl, ktorí sú na zozname osôb určených na deportáciu, pričom približne 100 ďalším utečencom z Afganistanu boli zamietnuté žiadosti o právnu ochranu.



„Žiadame Broekersovú-Knolovú, aby rýchlo prišla s novou politickou iniciatívou, ktorá by zodpovedala súčasnej bezpečnostnej situácii v Afganistane," uvádza sa vo vyhlásení uvedenej organizácie. Podľa jej vyhlásenia každý Afganec, ktorého v súčasnosti Holandsko pošle späť do rodnej krajiny, bude vystavený smrteľnému nebezpečenstvu.