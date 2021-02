V rotterdamskom prístave zaistili obrovskú zásielku kokaínu

Amsterdam 18. februára (TASR) - Holandskí colníci odhalili v prístave v meste Rotterdam viac ako 1300 kilogramov kokaínu ukrytého v náklade kávových zŕn. Oznámila to v stredu tamojšia prokurátora, informovala agentúra DPA.



Odhadovaná cena pašovaných drog bola takmer 100 miliónov eur. Kontajnerová loď pricestovala z Brazílie a jej zásielka bola určená pre spoločnosť v holandskej obci Nunspeet. Podľa prokuratúry je však možné, že zmienená spoločnosť nebola do pašovania drog zapojená. Kokaín bol poskrývaný v plastových vreckách s kávovými zrnami, informovala prokuratúra na svojej webstránke.



Rotterdamský prístav je považovaný za jednu z najväčších tzv. vstupných brán, cez ktoré sa kokaín dostáva do Európy. V roku 2019 tam bolo zaistených 34.000 kilogramov tejto drogy.