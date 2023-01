Holandsko zakázalo diskrimináciu LGBT osôb a ľudí s postihnutím

Amsterdam 18. januára (TASR) - Holandský Senát schválil dodatok k ústave, ktorý výslovne zakazuje diskrimináciu občanov na základe sexuálnej orientácie alebo zdravotného hendikepu. TASR správu prevzala v stredu z agentúry Reuters.



Zmena, ktorú v pomere hlasov 56:15 v utorok schválili poslanci holandskej hornej komory parlamentu, je posledným krokom v dlhoročnom procese, ktorý viedol k prijatiu tohto dodatku.



Holandská ústava doposiaľ zakazovala diskrimináciu na základe náboženstva, filozofického a politického presvedčenia, rasy, pohlavia, "alebo z akýchkoľvek iných dôvodov".



Ľudskoprávna organizácia COC Nederland zasadzujúca sa za práva komunity LGBTQ+ uvedené zmeny uvítala.



"Zakotvenie antidiskriminačnej klauzuly do ústavy je zárukou, že aj o 50 či 100 rokov sa budeme môcť tešiť zo svojich ťažko vybojovaných práv... Aj keby sa (niektoré) politické či spoločenské prúdy nečakane postavili proti dúhovej komunite," uviedli jej zástupcovia vo vyhlásení.



Ieder(in), organizácia zastrešujúca osoby so zdravotným postihnutím alebo chronickými chorobami, označila prijatie ústavného dodatku za historický krok, ktorý by mal viesť k praktickému zlepšovaniu postavenia ľudí s hendikepom.