U pricestovaných z JAR sa variant omikron potvrdil v 13 zo 61 vzoriek

Haag 28. novembra (TASR) – Zo 61 osôb, ktoré mali po prílete z Juhoafrickej republiky (JAR) na letisko Schiphol pri Amsterdame pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2, je najmenej 13 infikovaných jeho novým variantom omikron. Informoval o tom v nedeľu úrad verejného zdravotníctva RIVM.



"Variant omikron (B.1.1.529) bol v prebiehajúcej sekvenčnej štúdii identifikovaný v 13 pozitívnych testoch. Sekvenovanie ešte nebolo ukončené. Je možné, že nový variant sa zistí v ďalších testovacích vzorkách," uvádza sa v stanovisku zverejnenom na webovej stránke RIVM.



Holandská vláda v súvislosti s objavením nového koronavírusového variantu omikron od piatkového poludnia zakázala lety z JAR, Botswany a ďalších štátov južnej Afriky. V tom čase smerovali do Holandska dve lietadlá spoločnosti KLM z JAR — jedno z Kapského Mesta, druhé z Johannesburgu —, ktoré pristáli o 10.30 h a 11.00 h. Viac ako 600 pasažierov a členov posádky nesmelo niekoľko hodín opustiť lietadlá a absolvovali testy. Výsledky ukázali, že 61 sa infikovalo koronavírusom. Vzorky boli potom odoslané na ďalšiu analýzu do RIVM.



V rámci sprísnených opatrení musia byť pozitívne testované osoby po prílete v karanténe v hoteli neďaleko letiska Schiphol. Zostanú tam najmenej sedem dní v prípade príznakového priebehu ochorenia COVID-19 a päť dní, ak nemajú žiadne príznaky. Cestujúci s negatívnym výsledkom testu môžu letisko Schiphol opustiť, no ďalších päť dní musia byť v domácej karanténe a na piaty deň opäť absolvovať test.



Holandský minister zdravotníctva Hugo de Jonge podľa agentúry AFP vyzval v nedeľu ľudí vracajúcich sa z regiónu južnej Afriky, aby sa "čo najskôr" dali otestovať na covid. "Nie je vylúčené, že v Holandsku je viac prípadov (nákazy variantom omikron)," povedal De Jonge novinárom.



V Holandsku vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu začnú od nedeľňajšieho večera — spočiatku tri týždne — platiť sprísnené opatrenia. Obchody, kultúrne zariadenia, reštaurácie a športové kluby sa musia zatvoriť najneskôr o 17.00 h. Výnimku majú supermarkety. Školy zatiaľ zostanú otvorené, žiaci nad desať rokov však musia nosiť po opustení svojho miesta rúško. Pravidlo 1,5-metrového rozstupu sa rozširuje na kiná, divadlá a reštaurácie, kde sa opäť zavádza povinnosť nosiť rúška.