Holandsko: Víťaz predčasných parlamentných volieb stále nie je jasný
Autor TASR
Amsterdam 30. októbra (TASR) - Po sčítaní 90 percent hlasov vyzerá, že protiimigračná Strana za slobodu (PVV) sa v predčasných parlamentných voľbách v Holandsku dotiahla na sociálnoliberálnu stranu Demokrati 66 (D66). TASR správu prebrala z agentúry DPA.
Podľa najnovšej prognózy volebnej služby holandskej tlačovej agentúry ANP, zverejnenej vo štvrtok ráno, sa teraz očakáva, že obe strany získajú v 150-člennej dolnej komore parlamentu 26 kresiel. Predbežný konečný výsledok sa očakáva neskôr v priebehu dňa.
Exit polly ešte v stredu neskoro večer odhadovali, že strana D66 pod vedením Roba Jettena získa o dve kreslá viac než Geertova Wildersova PVV. Pre pravicového lídra budú však výsledky každopádne prehrou oproti riadnym voľbám v roku 2023, kedy jeho strana získala 37 kresiel.
Tridsaťosemročný líder D66 Jetten je považovaný za favorita na vytvorenie vládnej koalície, keďže všetky hlavné strany vylúčili spoluprácu s Wildersom. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak stane najmladším holandským premiérom a prvým šéfom vlády, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite.
Už počas noci Jetten vyhlásil, že voliči v Holandsku sa odvrátili od „politiky negativity a nenávisti“. Wilders po prvotných údajoch o výsledkoch volieb naopak netajil sklamanie.
