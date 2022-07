Holandská vláda chce ubytovať utečencov na lodiach, čelí však kritike

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Amsterdam 23. júla (TASR) - Plány holandskej vlády ubytovať utečencov na výletných lodiach boli označené za "" a nezákonné. Takýmto spôsobom sa chystá vyriešiť problém preplnených azylových centier, informoval v piatok denník The Guardian.Jedna z troch objednaných lodí by mala zakotviť vo Velsene (východne od Amsterdamu) v provincii Severný Holland, hoci ministri sa snažia nájsť pre tento účel ďalšie "" prístavy.Úrady tiež skúmajú, ako umožniť azylantom voľný pohyb aj mimo lodí, aby sa vyhli tvrdeniam, že osoby na palube štát nezákonne drží "".V utečeneckých centrách pribudlo po ruskom útoku na Ukrajinu veľké množstvo ľudí a ich kapacita už nestačí. Podľa plánov, ktoré holandský kabinet schválil začiatkom týždňa, by na výletných lodiach mohlo byť od septembra ubytovaných približne 3000 utečencov.Vláda však rozhnevala mimovládne organizácie, keď naznačila, že na rozdiel od utečencov z iných krajín sa Ukrajinci na tieto plavidlá nedostanú. Rada pre utečencov (VluchtelingenWerk) označila myšlienku umiestnenia žiadateľov o azyl na lode za ""." uviedol hovorca organizácie.Holandská pobočka Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) označila takýto krok za "". "" tvrdí Holandská pobočka UNHCR.Po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny koncom februára utieklo do Holandska zhruba 60.000 Ukrajincov.Aj britské ministerstvo vnútra pred dvoma rokmi zvažovalo možnosť, že ubytuje utečencov na nepoužívaných trajektoch kotviacich pri pobreží, pripomína The Guardian. Finančné náklady sa ukázali ako príliš vysoké.