Holandsko dalo prísne rady proti koronavírusu

Haag 19. augusta (TASR) – Holandský premiér Mark Rutte v utorok sprísnil odporúčané opatrenia proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Zároveň varoval, že ak krajina nezvládne nové prípady nákazy, Holandsko sa možno vráti do bodu jeden, teda na začiatok. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Rutte dal ľuďom „veľmi, veľmi naliehavú radu," aby doma neorganizovali večierky a aby udalosti ako oslavy narodenín či ďalšie súkromné domáce stretnutia obmedzili na maximálne šesť ľudí. Holandská vláda však nezaviedla žiadne nové povinné obmedzenia.



„Ak nebudeme opatrní, v blízkej budúcnosti sa vrátime do bodu jeden," varoval Rutte.



Ak ľudia chcú usporiadať večierky pre viac ako šiestich ľudí, mali by si prenajať priestor, kde budú môcť všetci hostia pri sedení zachovať bezpečnú vzdialenosť, vysvetlil premiér. Takisto vyzval ľudí, aby pokračovali v práci z domu.



Rutteho vyjadrenia nasledovali po tom, čo holandský úrad verejného zdravotníctva oznámil, že za posledný týždeň potvrdili v Holandsku vyše 4000 nových prípadov nákazy koronavírusom, teda približne rovnaký počet ako v predchádzajúci týždeň.



Miera pozitívnych testov v krajine sa priblížila k 3,5 percentám. Potvrdených úmrtí v Holandsku bol v utorok celkovo 6175, hoci skutočný počet je podľa predpokladov vyšší, pretože mnoho zosnulých ľudí nebolo otestovaných.



Počet nových potvrdených prípadov narastá od 1. júla, keď Holandsko zrušilo väčšinu svojich obmedzení zavedených s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu.



Študenti stredných škôl sa tento týždeň vrátili do tried prvýkrát za celé mesiace, ale nemuseli mať na tvári rúška a deti nemuseli dodržiavať odstup.