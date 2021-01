V Holandsku po kritike ohlásili skorší začiatok očkovania

Amsterdam 2. januára (TASR) - Holandská vláda v sobotu oznámila, že začne očkovať tisíce zdravotníkov v prvej línii boja proti koronavírusu čo možno najskôr, aby zmiernilo tlak na nemocnice zasiahnuté nedostatkom personálu. Informovala o tom agentúra AP.



Oznámenie znamená pre holandskú vládu náhlu zmenu prístupu po tom, ako chcela začať očkovanie až 8. januára ako posledná z krajín EÚ a trvala na tom, že z logistických dôvodov to skôr možné nie je. Kritika jej stratégie však narastala, a to aj vo svetle toho, že v sklade na východe krajiny sa už nachádza okolo 175.000 dávok vakcíny konzorcia Pfizer/Biontech, priblížila agentúra DPA.



"Znepokojujúca situácia v akútnej starostlivosti je sčasti dôsledkom ochorenia zdravotníckych pracovníkov, často súvisiaceho s koronavírusom," uviedla vláda vo vyhlásení. Najskorší možný termín začiatku očkovania chce objasniť do pondelka.



V Holandsku aktuálne platí prísny lockdown zavedený na päť týždňov po výraznom náraste nákazy. V posledných dňoch počty infikovaných mierne klesali, v piatok malo pozitívne výsledky testov 8215 ľudí.



Zdravotnícki predstavitelia však varovali, že vrchol počtu nových pacientov s ochorením Covid-19 prijímaných do nemocníc a na jednotky intenzívnej starostlivosti ešte len príde. Problémy s nedostatočnými kapacitami pritom ešte zhoršil nedostatok zdravotníckeho personálu. Vo viacerých nemocniciach tak už nasadili vojenských špecialistov.