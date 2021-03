Holandská vláda upraví pravidlá sčítavania poštových volebných hlasov

Amsterdam 16. marca (TASR) - Holandská vláda v utorok oznámila, že po hláseniach o menších chybách občanov pri odovzdávaní poštových hlasovacích lístkov v prebiehajúcich parlamentných voľbách upraví pravidlá ich sčítavania. Píšu o tom agentúry AP a Reuters.



Ministerka vnútra Kajsa Ollongrenová v utorok v liste adresovanom parlamentu informovala, že samosprávam zodpovedným za sčítanie hlasov oznámi, aby upravili spôsob uznávania poštových hlasovacích lístkov. V pondelok sa totiž objavili správy, ktoré ministerstvo vnútra označilo ako "procedurálne chyby pri odovzdávaní poštových hlasovacích lístkov".



Verejnoprávna televízia NOS uviedla, že niekoľko samospráv informovalo o možnej neplatnosti niektorých hlasov odovzdaných poštou, pretože voliči sa pri ich odosielaní neriadili stanovenými pokynmi. Napríklad v samospráve Bernheze mohlo byť zo 1688 poštových hlasovacích lístkov až 143 neplatných.



Približne 1600 volebných miestností sa otvorilo v pondelok o 07.30 h. Počas pondelka a utorka budú môcť svoj hlas odovzdať prevažne rizikové skupiny obyvateľstva vrátane starších ľudí. V dôsledku prebiehajúcej koronavírusovej pandémie bolo po prvý raz povolené poštové hlasovanie - túto možnosť dostali ľudia nad 70 rokov.



Väčšina populácie bude voliť až v stredu, ktorá je posledným volebným dňom. Volebné miestnosti sa zatvoria o 21.00 h SEČ.



Ako uvádza agentúra AP, podľa posledného prieskumu na webovej stránke Peilingwijzer, sa náskok favorita volieb - Strany slobody a demokracie (VVD) premiéra Marka Rutteho - v utorok ďalej znižoval. VVD si však stále drží približne desaťpercentný náskok pred svojím hlavným rivalom, opozičnou protimigračnou a protimoslimsky zameranou Stranou slobody (PVV) Geerda Wildersa. Podľa prieskumu Peilingwijzeru by Rutteho strana mohla v 150-člennom parlamente obsadiť 34-38 kresiel. Wildersovej PVV prieskum predpovedá zisk 17-21 kresiel.



Podľa prieskumov je hlavnou témou volieb zvládanie koronakrízy zo strany Rutteho vlády, pričom ostatné témy, napríklad imigrácia, boli zatlačené do úzadia. Podľa pozorovateľov holandskí voliči vo voľbách zhodnotia to, ako Rutteho vláda zvláda boj proti koronavírusu. Prísne epidemiologické opatrenia, ako aj pomalý začiatok očkovacej kampane totiž vyvolali nespokojnosť časti holandskej verejnosti.



V januári došlo vo viacerých holandských mestách v súvislosti so zavedením zákazu nočného vychádzania k nepokojom a potýčkam demonštrantov s políciou. Príslušníci poriadkových síl zasahovali aj v nedeľu proti účastníkom protestu v Haagu, voči ktorým použili vodné delo.