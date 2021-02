Holandská vláda predĺžila zákaz nočného vychádzania do 2. marca

Brusel/Amsterdam 8. februára (TASR) - Zákaz nočného vychádzania, ktorý v súčasnosti platí na území Holandska od 21.00 h do 04.30 h, vláda v pondelok večer predĺžila do 2. marca. Informovala o tom agentúra AFP.



"Zákaz vychádzania sa predĺži... Je to nevyhnutné, pretože v Holandsku sa čoraz viac presadzujú nové, nákazlivejšie varianty koronavírusu," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom po rokovaní kabinetu.



Toto opatrenie bolo zavedené prvýkrát od druhej svetovej vojny 23. januára s cieľom zabrániť "tretej vlne" pandémie koronavírusu, ktorá by ešte viac zaťažila zdravotníctvo a ekonomiku. Vláda tak urobila po varovaniach epidemiológov, že tzv. britský variant vírusu B.1.1.7 je o 50 percent infekčnejší ako pôvodný vírus SARS-CoV-2 a v Holandsku už zapríčinil dve tretiny nových prípadov nákazy, píše server DutchNews.nl.



Premiér Mark Rutte už minulý týždeň naznačil, že zrejme padne rozhodnutie o predlžení zákazu nočného vychádzania aj po 10. februári. Vláda v pondelok o tejto záležitosti rokovala s vedeckými poradcami z krízovej skupiny, ktorá odporúča stratégie boja proti koronavírusu.



Krízová skupina bola za predĺženie zákazu nočného vychádzania, pretože aj napriek miernemu poklesu počtu nových prípadov nákazy a hospitalizácií ide o stále vysoké čísla a na vyhodnotenie doterajšieho účinku tohto opatrenia nebol dostatok času.



Holandská polícia sa snaží kontrolovať dodržiavanie tohto zákazu. Minulý týždeň udelila viac ako 8000 pokút za porušenie protipandemických predpisov, vo väčšine prípadov (6959 pokút) išlo o osoby, ktoré nevedeli zdôvodniť svoj pobyt vonku po 21.00 h alebo nemali rúška na tvári na miestach, kde sú povinné.



Vyhlásenie zákazu nočného vychádzania vyvolalo v Amsterdame, Rotterdame, Haagu, Eindhovene a ďalších mestách nepokoje, ktoré trvali tri dni. Policajti použili proti výtržníkom vodné delá a slzotvorný plyn. Zatknutých bolo viac ako 400 ľudí.