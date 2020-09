Holandsko vo väčších mestách zaviedlo prísnejšie zdravotné opatrenia

Berlín 19. septembra (TASR) - Prísnejšie zdravotnícke opatrenia sa zavedú v Amsterdame, Rotterdame a ďalších veľkých holandských mestách na pozadí obáv z druhej vlny koronavírusovej pandémie. Oznámila to v piatok holandská vláda, z ktorej vyhlásenia cituje tlačová agentúra DPA.



V postihnutých oblastiach budú musieť reštaurácie a bary uzavrieť svoje prevádzky o jednej v noci, pričom skupiny hosťov nebudú môcť zahŕňať viac než 50 osôb - vonku či vo vnútri.



Organizátori budú musieť predložiť žiadosti o usporiadanie väčších podujatí, ako sú napríklad hudobné koncerty. V Amsterdame budú v noci uzatvorené aj parky, aby sa tak predišlo nelegálnemu organizovaniu večierkov.



Reštrikcie vstúpia do platnosti v nedeľu večer.



Príslušné úrady zaznamenali za uplynulých 24 hodín takmer 2000 nových prípadov infekcie Covid-19, čo pre Holandsko predstavuje rekordnú bilanciu.



Napriek zvyšujúcemu sa počtu nakazených holandské nemocnice momentálne nehlásia preplnenosť. Holandský premiér Mark Rutte vyzval obyvateľov, aby dodržiavali predpísané opatrenia a zdôraznil, že je to jediná cesta k porazeniu pandémie.