Nezaočkovaných holandských vojakov nepustili na misie v zahraničí

Brusel/Amsterdam 16. augusta (TASR) - Dvaja holandskí vojaci boli vyradení z účasti na zahraničnej misii po tom, ako sa odmietli zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na denník de Volkskrant.



Obaja príslušníci ozbrojených síl odmietnutie očkovania zdôvodnili náboženstvom a výhradami svedomia. Ich námietky preveril osobitný výbor, ktorý rozhodol, že títo vojaci sa nebudú môcť zúčastniť na mierových misiách holandskej armády v zahraničí.



O výnimku pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 požiadalo zatiaľ sedem príslušníkov holandských ozbrojených síl. Tri ďalšie žiadosti boli zamietnuté ako neoprávnené, jedna žiadosť bola stiahnutá a jeden prípad čaká na rozhodnutie výboru.



Povinné očkovanie vojenského personálu, ktorý sa zúčastňuje na zahraničných misiách, je v Holandsku vyžadované od roku 1953. Zákon obsahujúci toto opatrenie bol prijatý hlavne v snahe obmedziť šírenie kiahní. V máji tohto roku bol do očkovania pre armádu pridaný aj koronavírus z dôvodu nemožnosti zachovania potrebného fyzického rozstupu vojakov vo vojenských vozidlách.



Štátna tajomníčka ministerstva obrany Barbara Visserová to v máji pred poslancami parlamentu zdôvodnila tvrdením, že infikovaný vojenský personál predstavuje riziko pre operačný potenciál ozbrojených síl a infikovaní vojaci sa nemôžu spoliehať na lekárske ošetrenie v krajinách, kde sú nasadení.



Ministerstvo obrany pre denník de Volkskrant potvrdilo, že ani jeden z vojakov, ktorí odmietli proticovidové očkovanie, nebol zo služby prepustený.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)