Holandsko vráti Egyptu nelegálne vyvezenú sochu starú asi 3500 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

Artefakt znázorňuje vysokopostaveného egyptského úradníka z obdobia vlády faraóna Thutmoseho III. v rokoch 1479 až 1425 pred našim letopočtom.

Autor TASR
Amsterdam/Káhira 3. novembra (TASR) - Holandsko vráti Egyptu 3500 rokov starú sochu, ktorá sa objavila na jednom z tamojších umeleckých veľtrhov. V nedeľu to po rokovaní s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím oznámil holandský premiér Dick Schoof, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Artefakt znázorňuje vysokopostaveného egyptského úradníka z obdobia vlády faraóna Thutmoseho III. v rokoch 1479 až 1425 pred našim letopočtom. Socha sa objavila na medzinárodnom trhu s umením pravdepodobne po tom, čo bola odcudzená a nelegálne vyvezená z Egypta počas nepokojov Arabskej jari v roku 2011.

Podľa Schoofa bol tento „historický kultúrny artefakt“ skonfiškovaný na holandskom veľtrhu umenia v Maastrichte v roku 2022 po tom, čo políciu niekto anonymne informoval o jeho pôvode. Následné vyšetrovanie holandskej polície potvrdilo, že socha bola odcudzená a nezákonne vyvezená z Egypta. Obchodník, ktorý dielo predával, sa ho po vyšetrovaní dobrovoľne vzdal.

Holandská vláda uviedla, že plánuje artefakt odovzdať egyptskému veľvyslancovi do konca tohto roka. Presný dátum však dosiaľ známy nie je.
