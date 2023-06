Výpadok počítačového systému v Holandsku ochromil vlakovú dopravu

Amsterdam 5. júna (TASR) - Výpadok počítačového systému narušil v pondelok vlakovú dopravu vo viacerých častiach Holandska vrátane metropoly Amsterdam. Oznámila to holandská štátna železničná spoločnosť NS, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Výpadok postihol systém riadenia železničnej dopravy už v nedeľu večer okolo 18.00 h SELČ. Spoločnosť NS v pondelok ráno oznámila, že problém sa dosiaľ nepodarilo odstrániť, pričom táto skutočnosť ovplyvní aj medzinárodné vlakové spojenia smerujúce do Amsterdamu.



"Výpadok má veľký dosah aj v iných častiach krajiny," uviedla NS na svojej webstránke. Spoločnosť neuviedla, ako dlho jej bude trvať vyriešenie vzniknutých problémov, odhadla však, že prinajmenšom do popoludnia nebudú premávať žiadne vlaky.



Približne 100 pasažierov uviazlo pre výpadok podľa holandských médií v noci na pondelok na hlavnej železničnej stanici v Utrechte. Alternatívne spoje domov si museli nadránom hľadať z Amsterdamu aj stovky fanúšikov britského popového speváka Harryho Stylesa, ktorí pricestovali vlakom na jeho koncert v tamojšej hale Ziggo Dome.