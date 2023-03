Holandsko vyšetruje firmy a osoby za obchádzanie sankcií proti Rusku

Brusel/Amsterdam 6. marca (TASR) - Holandská prokuratúra začala 45 vyšetrovaní spoločností a súkromných osôb pre podozrenie z porušenia sankcií EÚ uvalených na Rusko za vojenskú agresiu voči Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR s odkazom na správy holandských médií.



Holandská pobočka televízie RTL cez víkend uviedla, že vyšetrovania sa týkajú sankcií, ktoré boli uvalené v prvom roku ruskej vojny proti Ukrajine.



EÚ po ruskej invázii na Ukrajinu uvalila na Rusko už desať kôl sankcií, posledné z nich bolo prijaté 24. februára tohto roku. Postihujú najmä dovoz a vývoz tovarov do Ruska a z Ruska a viedli k zmrazeniu mnohých bankových účtov ruských spoločností v Európe.



Podľa spravodajského servera DutchNews.nl holandská prokuratúra aktuálne vyšetruje 29 prípadov porušenia dovozných a vývozných obmedzení. Zvyšné prípady sa týkajú finančných transakcií, ktoré obchádzajú reštriktívne opatrenia EÚ.



Zatiaľ len jedno vyšetrovanie viedlo k súdnemu konaniu, v rámci ktorého je istý Dmitri K. obžalovaný z vývozu mikročipov a možno aj bezpilotných lietadiel do Ruska cez Kazachstan.



RTL vo svojej reportáži uviedla, že holandskí colníci náhodne skontrolovali 357 zásielok adresovaných do Ruska. Objavili pri tom súčiastky pre vrtuľníky a iné vojenské vybavenie, ale aj luxusný tovar a športové vybavenie nachádzajúce sa na sankčnom zozname.



Európska komisia v januári tohto roku vytvorila funkciu osobitného vyslanca EÚ pre presadzovanie sankcií. Stal sa ním David O’Sullivan, bývalý veľvyslanec EÚ v Spojených štátoch, ktorého hlavnou úlohou je presadiť čo najprísnejšie uplatňovanie sankčných opatrení.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)