Holandsko vyšetruje možné prehliadnutie varovných signálov z Izraela

Amsterdam 9. novembra (TASR) - Holandská vláda vyšetruje, či bezpečnostné zložky pri udalostiach, ktoré viedli k tohtotýždňovým útokom na izraelských futbalových fanúšikov v Amsterdame, neprehliadli možné varovné signály z Izraela. Uviedol to minister spravodlivosti David van Weel, ktorý zároveň upresnil, že vo väzbe zostali štyria ľudia zo 63. Amsterdamská polícia ich zadržala po zápase Európskej ligy medzi Ajaxom a Maccabi Tel Aviv (5:0). Prokuratúra uviedla, že jej cieľ je v maximálnej možnej miere uplatniť tzv. zrýchlenú spravodlivosť a zároveň je priorita identifikovať každého podozrivého.



Pri útokoch sa vo štvrtok večer zranilo najmänej päť ľudí, ktorých prepustili po následnom ošetrení v nemocnici. Van Weel ďalej uviedol, že vyšetrovanie preverí, či boli útoky organizované s antisemitským motívom. Holandský premiér Dick Schoof v piatok povedal, že je "zhrozený antisemitskými útokmi na izraelských občanov" a telefonicky uistil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že "páchatelia budú identifikovaní a stíhaní". Izrael poslal do Holandska ďalšie lietadlá, aby priviezli fanúšikov domov, ale hovorca holandskej vlády zatiaľ neuviedol, koľko ľudí to využilo.



Na zápas Európskej ligy do Amsterdamu podľa odhadov vycestovalo približne 3000 Izraelčanov. Izraelský denník Haarec tvrdí, že v Amsterdame ich vo štvrtok večer po vysokej prehre izraelského klubu napadli na rôznych miestach maskovaní útočníci, pričom údajne išlo o koordinované útoky.



Izraelské médiá podľa agentúry DPA priniesli informáciu, že holandské úrady dostali údajne v predstihu varovanie pred potenciálnymi útokmi. Jeden z nich vraj chystali aj na hotel, v ktorom boli ubytovaní izraelskí futbaloví fanúšikovia.