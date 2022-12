Holandsko vyšetruje rolu štátnych železníc pri deportáciách Židov

Amsterdam 12. decembra (TASR) - Holandsko začalo vyšetrovanie štátnej železničnej spoločnosti v súvislosti s úlohou, ktorú zohrávala počas druhej svetovej vojny pri deportácii Židov do nemeckých nacistických koncentračných táborov. V pondelok o tom informoval amsterdamský Inštitút pre štúdium vojny, holokaustu a genocídy (NIOD). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Vyšetrovanie sa začalo z iniciatívy holandskej štátnej železničnej spoločnosti Nederlandse Spoorwegen (NS) so zámerom objasniť, do akej miery železnice podporovali nemecký vojnový priemysel a vyhladzovacie praktiky, uviedol NIOD. Inštitút plánuje zverejniť výsledky vyšetrovania o tri a pol roka.



DPA uvádza, že holandské železnice vypravili počas nemeckej okupácie špeciálne vlaky, ktorými deportovali Židov do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Holandské železnice toto obdobie označujú ako "čiernu kapitolu svojej histórie" a v roku 2005 sa za to verejne ospravedlnili.



Železnice vlani vyplatili 5000 deportovaným osobám či rodinným príslušníkom odškodné v celkovej výške 43 miliónov eur.