Holandsko vyšle do Litvy jednotku protivzdušnej obrany Patriot

Vilnius 2. apríla (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte v utorok povedal, že jeho krajina dočasne vyšle obranné raketové systémy Patriot do Litvy, v rámci krátkodobej rotácie s cieľom chrániť východné hranice NATO. S odvolaním sa na informácie od agentúry AFP o tom píše TASR.



"Holandské ozbrojené sily aktuálne pripravujú protileteckú obrannú jednotku Patriot na vykonanie cvičenia v Litve v lete tohto roku," spresnil Rutte médiám v litovskej metropole Vilnius za prítomnosti tamojšieho prezidenta Gitanasa Nausédu. Cvičné nasadenie má trvať niekoľko týždňov.



"Hranice Litvy sú hranicami NATO, a teda aj našimi hranicami... a my ich budeme brániť," uviedol Rutte. Nauséda toto rozhodnutie uvítal a dodal: "Toto je dôležitý krok pri uvedení rotačného modelu protivzdušnej obrany v oblasti Baltského mora."



Vlani sa spojenci v rámci NATO dohodli na pláne krátkodobej rotácie pozemných systémov protivzdušnej obrany na východe svojho územia ako na jednom z opatrení na odstrašenie Ruska.



Litva dúfa, že holandské nasadenie povedie k rovnakým krokom zo strany ostatných členských štátov NATO. Tým by sa mali vo veľkej až v plnej miere vykryť medzery existujúce pre nedostatok relevantných protivzdušných kapacít v pobaltských krajinách.



Súčasťou bojovej skupiny NATO pod vedením Nemecka, umiestnenej v Litve, je v súčasnosti aj 250 holandských vojakov. Holandské bojové lietadlá sa tiež zúčastňujú na hliadkovacej misii Aliancie v Pobaltí.



Litovský prezident sa zároveň pridal k politikom, ktorí podporili Rutteho kandidatúru na post nového generálneho tajomníka NATO.