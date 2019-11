Holandsko v rámci európskej misie vyšle bojovú loď do Perzského zálivu

Amsterdam 29. novembra (TASR) - Holandská vláda v piatok oznámila, že v rámci "Francúzskom navrhovanej európskej misie", vyšle do vôd Perzského zálivu bojovú loď. Informovala o tom agentúra AFP.



Holandská fregata s helikoptérou na palube bude v tejto nepokojnej oblasti podľa holandskej vlády pôsobiť od konca januára do konca júna 2020, aby tam dohliadala na "námornú bezpečnosť".



"Je nutné zabezpečiť slobodnú a bezpečnú plavbu (cez Hormuzský prieliv)," povedal v tejto súvislosti novinárom holandský premiér Mark Rutte.



Amsterdam taktiež vyšle niekoľko svojich zamestnancov do veliteľstva misie, ktoré by malo vzniknúť na francúzskej námornej základni v Abú Zabí.



Podľa spravodajského servera NLTIMES.NL sa k európskej námornej misii v Perzskom zálive okrem Francúzska a Holandska pripojilo aj Dánsko.



Napätie v Perzskom zálive sa začalo prudko stupňovať v máji po sérii útokov na ropné tankery. Spojené štáty obvinili zo zodpovednosti za dané incidenty Irán. Islamská republika však tieto tvrdenia odmieta.