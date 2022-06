Výťažok z kovových predmetov z krematórií v Holandsku pôjde na charitu

Brusel/Amsterdam 20. júna (TASR) - Kovy, ktoré nachádzajú krematóriá v Holandsku po spopolnení tiel – napríklad z umelých kĺbov, kovových tyčí či klincov z truhiel –, sa stávajú čoraz lukratívnejšou komoditou, keďže ceny surovín stúpajú a stále viac ľudí sa rozhoduje pre kremáciu. Na správu verejnoprávnej televíznej stanice NOS upozorňuje spravodajca TASR.



Podľa reportáže NOS sa kov získaný zo spopolnených tiel a truhiel zbiera do osobitných nádob a odváža na recykláciu raz alebo dvakrát do roka.



"Nachádzame protetiku, ale aj kovové chirurgické svorky," povedal v rozhovore pre NOS Roel Stapper, predseda Národného združenia krematórií. Upozornil na skutočnosť, že v Holandsku keď pacienti zomrú na operačnom stole, svorky použité počas operačného zákroku sa z tela neodstraňujú. Okrem toho príbuzní často nechávajú v truhle spolu s telom aj okuliare, mince "pre šťastie" či rôzne osobné šperky.



Cena kovových pozostatkov zozbieraných krematóriami sa v minulosti pohybovala medzi 1,6 milióna a 2,5 milióna eur ročne, avšak v roku 2021 vzrástla na 3,5 milióna eur.



"Som presvedčený, že tento rok sa dostaneme na sumu štyroch alebo piatich miliónov eur, a to kvôli stúpajúcim cenám surovín," opísal situáciu Stapper.



Jednou z príčin tejto situácie je aj rastúca preferencia kremácie pred tradičným pohrebom. V súčasnosti sa v Holandsku spopolňuje okolo 67 percent zosnulých – v porovnaní s 50 percentami na začiatku tohto storočia.



Televízia NOS pripomenula, že výťažok z kovov zozbieraných v krematóriách ide na charitu, hoci krematóriá sú povinné vydať nájdené kovové predmety po spopolnení, ak o ne príbuzní požiadajú. To sa však podľa Stappera stáva iba málokedy. Možno aj preto, že keby chceli pozostalí recyklovať kovové predmety na vlastné náklady, zaplatili by viac, než stojí samotný kov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)