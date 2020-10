Holandsko vyzvalo cirkvi, aby obmedzili počet veriacich na 30 osôb

Brusel/Amsterdam 5. októbra (TASR) - Holandské úrady v pondelok upozornili na pokyny adresované predstaviteľom cirkví v krajine, aby sa z dôvodov šírenia pandémie ochorenia COVID-19 pokúsili vo svojich kostoloch a náboženských zariadeniach obmedziť počet veriacich na maximálne 30 osôb. Informoval o tom spravodajský server DutchNews.nl.



Cirkvi zároveň dostali pokyny, aby prevádzkovali služby pre veriacich prostredníctvom internetu "čo najviac to bude možné" a v snahe zabrániť šíreniu kvapôčkovej infekcie zakázali spev v uzavretých priestoroch.



Ide o pokyny, ktoré vychádzajú v ústrety novým vládnym obmedzeniam zavádzaným proti šíreniu nového typu koronavírusu.



Výzva podpísaná ministrom spravodlivosti Ferdom Grapperhausom nasledovala po tom, ako sa cez víkend v dedine Staphorst v provincii Overijssel v miestnom protestantskom kostole konali tri bohoslužby pre vyše 600 veriacich. Tí boli vyzvaní, aby si dali dole tvárové rúška, pretože ochranné masky tlmia zvuk zborového spevu.



Minister Grapperhaus konštatoval, že aj keď si je vedomý toho, že nemá právomoc zasahovať do cirkevných služieb, limity pre verejné zhromaždenia sa vzťahujú na všetky organizácie vrátane cirkví.



"Vraciame sa k dohodám, ktoré sme uzavreli v marci s organizáciami," uviedol Grapperhaus. Zdôraznil, že pandémia si každý deň vyžiada nové obete na životoch, ktoré pochádzajú aj z cirkevných organizácií. "Vláda nemôže vkročiť do cirkevných budov, to je veľmi staré ústavné právo. Očakávam však, že každý zohrá svoju úlohu," odkázal minister.



Úrady doteraz evidujú vyše 6450 úmrtí v spojitosti s nákazou COVID-19.





Spravodajca TASR Jaromír Novak