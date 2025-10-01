< sekcia Zahraničie
Holandsko vyzvalo EÚ, aby označila húsíov za teroristickú organizáciu
Hnutie húsíov v Jemene označilo za teroristickú organizáciu viacero štátov vrátane Austrálie, Izraela, Kanady či Spojených štátov.
Autor TASR
Amsterdam 1. októbra (TASR) - Holandsko v stredu vyzvalo Európsku úniu, aby oficiálne označila jemenských povstalcov húsíov za teroristickú organizáciu. Títo Iránom podporovaní povstalci sa v stredu prihlásili k zodpovednosti za pondelkový útok na nákladnú loď plaviacu sa pod holandskou vlajkou v Adenskom zálive. V dôsledku útoku na lodi vypukol požiar a zranili sa dvaja členovia posádky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Húsíovia dlho predstavujú vážnu hrozbu pre slobodu plavby,“ uviedlo vo vyhlásení holandské ministerstvo zahraničných vecí.
Loď Minervagracht zasiahol projektil, keď sa nachádzala v medzinárodných vodách približne 235 kilometrov juhozápadne od pobrežia jemenského mesta Aden.
Húsíovia tvrdia, že na túto loď zaútočili, pretože jej majiteľ porušil „zákaz vstupu do prístavov okupovanej Palestíny“.
Povstalci z Jemenu útočia na lode v Červenom mori od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Zameriavajú sa na lode napojené na Izrael a tvrdia, že útočia na lodnú dopravu na znak solidarity s Palestínčanmi v palestínskej enkláve.
Hnutie húsíov v Jemene označilo za teroristickú organizáciu viacero štátov vrátane Austrálie, Izraela, Kanady či Spojených štátov, ktoré tak opätovne urobili v marci tohto roku.
Reuters objasňuje, že možné zaradenie tejto skupiny na zoznam teroristov zo strany EÚ by znamenalo uvalenie hospodárskych sankcií a zmrazenie finančných prostriedkov a majetku.
Húsíovia kontrolujú najľudnatejšie časti Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V krajine je od roku 2014 občianska vojna, ktorá vyvolala jednu zo svetovo najväčších humanitárnych katastrof. V jej dôsledku zomrelo viac ako 150.000 ľudí.
