Holandsko vyzýva občanov, aby necestovali do Izraela a Libanonu

Brusel/Amsterdam 6. augusta (TASR) - Holandské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo svojim občanom, aby radšej necestovali do Izraela. Dôvodom je prudký nárast napätia v regióne Blízkeho východu, uviedol v utorok portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Ministerstvo v oficiálnom vyhlásení odporučilo občanom, aby radšej do Izraela necestovali, lebo je to príliš nebezpečné a holandské veľvyslanectvo im nemusí vedieť pomôcť, ak sa dostanú do ťažkostí.



Výzva prichádza v čase, keď analytici pripustili možnosť, že Irán a možno aj Iránom podporované hnutie Hizballáh z Libanonu uskutočnia odvetné útoky na ciele v Izraeli potom ako Izraelčania spáchali úspešné atentáty na vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju a veliteľa hnutia Hizballáh Fuáda Šukra.



Najväčšia holandská letecká spoločnosť KLM už z bezpečnostných dôvodov zrušila všetky lety do Izraela, pričom túto výluku plánuje minimálne do októbra.



Podobne zareagovala aj charterová letecká spoločnosť Transavia, ktorá oznámila, že "na zvyšok leta" ruší svoje lety do Libanonu a chce sa vyhnúť libanonskému vzdušnému priestoru. Letecká spoločnosť ponúkala štyri lety týždenne do Bejrútu.



Minulý týždeň ministerstvo zahraničných vecí varovalo všetkých holandských občanov žijúcich alebo nachádzajúcich sa v Libanone, aby čo najskôr opustili krajinu. "V posledných dňoch sa situácia zhoršila a riziko eskalácie konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom sa zvýšilo," uviedlo holandské veľvyslanectvo v Bejrúte.