DutchNews.nl: Wilders má obmedzené možnosti zakročiť voči migrantom

Brusel/Amsterdam 24. novembra (TASR) - Lídri holandských politických strán sa v piatok doopoludnia stretli s predsedníčkou parlamentu Verou Bergkampovou, aby začali proces formovania novej koaličnej vlády, ktorú určia výsledky tohotýždňových parlamentných volieb. Informuje o tom spravodajca TASR.



Informačný portál DutchNews.nl spresnil, že rokovania politických lídrov majú vyústiť do vymenovania "verkennera", čiže osoby, ktorá povedie koaličné rokovania. Najväčšie slovo bude mať pri tomto výbere Geert Wilders ako líder Strany slobody (PVV), ktorá vyhrala voľby. Najviac sa v súvislosti s touto funkciou spomína Kees van der Staaij, bývalý vodca fundamentalistickej protestantskej strany SGP.



Z hľadiska vytvorenia nového kabinetu s dostatočnou väčšinou v parlamente sa ako najlepšia javí kombinácia PVV s liberálnou Stranou za slobodu a demokraciu (VVD), stredopravou Stranou farmárov (BBB) a Novou spoločenskou zmluvou (NSC). Všetky tri uvedené strany však majú výhrady k spolupráci s krajne pravicovou, protiimigrantsky zameranou a protieurópskou stranou Geerta Wildersa.



Volebná rada zverejní konečné výsledky volieb 1. decembra, následne 5. decembra odstúpi doterajší parlament a noví poslanci zložia prísahu 6. decembra. Dovtedy by už mala byť známa aj prvá správa o výsledku koaličných rokovaní. Vytvorenie vládnej koalície v Holandsku zvyčajne trvá niekoľko mesiacov. Posledná koalícia sa formovala deväť mesiacov.



DutchNews.nl zároveň upozornil, že Wilders vyhral vďaka svojej protiimigračnej rétorike, avšak existujúce zákony mu len málo dovolia robiť proti migrantom. Pokiaľ Holandsko neopustí Európsku úniu, Radu Európy a dohovory OSN, jeho možnosti sú skôr obmedzené.



"V podstate nemôže urobiť nič, za čo by nebol súdne napadnutý," upozornil imigračný právnik z Amsterdamu Jeremy Bierbach. Spresnil, že väčšina migračného práva - od študentov až po utečencov žiadajúcich a azyl - spadá pod EÚ.



Dohovor OSN o utečencoch z roku 1951 vyžaduje od signatárov, aby poskytli pomoc utečencom vrátane možnosti naturalizácie. Aj keby Holandsko odstúpilo od zmluvy, čo žiada PVV, krajina by aj naďalej musela prijímať utečencov, a to na základe práva EÚ. Európsky dohovor o ľudských právach z roku 1953 pritom tiež stanovuje požiadavky na to, ako sa musí zaobchádzať s utečencami.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)