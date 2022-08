Z utečeneckého centra Ter Apel v Holandsku presunuli stovky ľudí

Haag 27. augusta (TASR) - Úrady v noci na sobotu odviezli autobusmi približne 400 žiadateľov o azyl z provizórneho tábora pred preplneným prijímacím strediskom pre migrantov Ter Apel na severovýchode Holandska. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Hovorca Holandského úradu pre utečencov (COA) Leon Veldt uviedol, že stovkám migrantom zabezpečili náhradné ubytovanie na iných miestach. K tomuto kroku došlo po tom, čo tím z Inšpektorátu pre zdravotnú starostlivosť a mládež navštívil dočasný utečenecký tábor v obci Ter Apel a varoval, že existuje "vážne riziko prepuknutia infekčných chorôb v dôsledku úplného nedostatku hygieny".



Deň predtým úrady v snahe zmierniť krízu premiestnili z tábora 150 ľudí do dvoch športových hál do mesta v strednej časti krajiny. Aktivisti prirovnali situáciu k preplneným táborom v Grécku a Taliansku.



Tamojšia vláda vo štvrtok nariadila vyšetrovanie úmrtia trojmesačného dieťaťa v športovej hale v Ter Apele, kde viac ako 700 migrantov pre nedostatok miesta spávalo pod holým nebom. Dvoch mužov previezli do nemocnice, jedného v dôsledku infarktu a druhého pre neliečenú cukrovku.



Podmienky v tábore boli také zlé, že holandská pobočka Lekárov bez hraníc (MSF) tam vo štvrtok vyslala tím, čo šlo o vôbec prvé nasadenie humanitárnej organizácie v Holandsku.



V piatok večer holandská vláda oznámila niekoľko opatrení zameraných na zmiernenie krízy ubytovania žiadateľov o azyl v krajine. Okrem iného zahŕňajú dočasné obmedzenie počtu prichádzajúcich migrantov stanovených pre Holandsko na základe dohody medzi Európskou úniou a Tureckom z roku 2016 či privedenie rodín úspešných žiadateľov až po nájdení ubytovania mimo prijímacích stredísk. Vláda tiež prisľúbila, že otvorí ďalšie strediská.