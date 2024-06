Holandsko za 10 rokov zdvojnásobilo počet obyvateľov z iných krajín EÚ

Brusel/Amsterdam 4. júna (TASR) - Počet občanov pôvodom z iných členských krajín EÚ žijúcich v Holandsku sa za posledných desať rokov zdvojnásobil na 745.000. Na utorňajšiu správu národnej štatistickej agentúry CBS upozornil informačný portál DutchNews.nl informuje spravodajca TASR.



Podľa CBS občania iných krajín EÚ tvoria v súčasnosti štyri percentá populácie Holandska v porovnaní s viac ako dvoma percentami v roku 2014.



Podľa prieskumu spomedzi občanov EÚ v Holandsku približne 26 percent pochádza z Poľska, Nemecka (11 percent) a Bulharska a Talianska (zhodne po osem percent).



Väčšina občanov EÚ prišla do krajiny za prácou. Polovica z občanov krajín EÚ, ktorí sa presťahovali do Holandska v roku 2011, sa vrátila domov do troch rokov a 75 percent z nich odišlo do roku 2021.



Na úrovni EÚ žije najviac obyvateľov z ostatných krajín EÚ v Luxembursku – tvoria 37 percent jeho obyvateľstva. Na Cypre tvoria 10 percent, v Rakúsku je to 9,5 percenta a v Belgicku 8,4 percenta.



Približne 650.000 z celkového počtu 745.000 občanov EÚ v Holandsku má viac ako 18 rokov a vo štvrtok 6. júna sú oprávnení voliť holandské strany vo voľbách do Európskeho parlamentu. O účasť na eurovoľbách však požiadalo iba 67.000 z nich.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)