Začal sa proces s obvinenými z vraždy novinára de Vriesa

Amsterdam 18. októbra (TASR) – V Holandsku sa v pondelok začal proces s dvoma mužmi obvinenými z vraždy investigatívneho novinára Petra R. de Vriesa. Informovala o tom agentúra AFP.



Podozrivý strelec je podľa polície 21-ročný Holanďan Delano G., zatiaľ čo 35-ročný Poliak Kamil E. žijúci v Holandsku je obvinený z toho, že obeť sledoval a šoféroval únikové vozidlo.



„Nikoho som nezabil, o vražde som nič nevedel, nevidel som zbraň," povedal obvinený Kamil E. po poľsky. Zároveň spresnil, že auto mu dali dvaja muži, ktorých nepoznal. Podľa jeho slov mu len bolo povedané, aby niekoho odviezol z jednej časti Amsterdamu do druhej, pričom nevedel prečo.



Obvinený Delano G. na súde nepovedal nič. Štátni zástupcovia však uviedli, že existuje rozsiahly súbor dôkazov, ktoré preukážu vinu oboch obvinených. Konkrétne spomínali zábery z kamerového systému, svedecké výpovede, telefónne záznamy a stopy DNA.



De Vries zomrel deväť dní po tom, ako ho páchatelia 6. júla postrelili do hlavy, keď po televíznom vystúpení kráčal k svojmu autu. Na mieste činu boli nájdené štyri nábojnice, ktoré pochádzali z pištole nájdenej v aute Delana G. Na zbrani boli stopy jeho DNA. Žalobcovia tiež uviedli, že muža zodpovedajúceho popisu Kamila E. zaznamenali bezpečnostné kamery dva týždne pred vraždou vykonávať sledovanie na parkovisku, ktoré využíval de Vries. Kamil E. tvrdil, že má alibi. Záznamy z jeho mobilného telefónu však ukázali, že klamal, pretože nebol v Maastrichte so svojou priateľkou, ako pôvodne tvrdil.



Útok na investigatívneho novinára známeho odvážnymi reportážami o holandskom podsvetí vyvolal po celej Európe obavy o bezpečie žurnalistov a slobodu médií, pripomína AFP.



Peter R. de Vries sa v práci venoval tým najhorším a najznámejším zločinom v Holandsku. Pred smrťou bol poradcom a dôverníkom svedka vo veľkom súdnom procese s údajným drogovým bossom Ridouanom Taghim.