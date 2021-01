Holandsko začalo s očkovaním proti koronavírusu

Haag 6. januára (TASR) - Holandsko začalo v stredu očkovať svojich obyvateľov proti novému koronavírus. Vakcinačnú kampaň tak spustilo ako posledné v Európskej únii, pričom oproti zvyšným členským štátom tak zaostalo o takmer dva týždne.



Ako prvá bola vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech zaočkovaná 39-ročná Sanna Elkadirivá, zdravotná sestra pracujúca v domove s opatrovateľskou starostlivosťou pre ľudí trpiacich demenciou, informovali agentúry AP a AFP. Očkovaciu látku jej podali vo vakcinačnom centre zriadenom v meste Veghel na juhu Holandska. Na tamojšej ceremónii k spusteniu vakcinačnej kampane sa zišli aj predstavitelia vlády.



V prvej línii majú byť v Holandsku očkovaní zdravotníci a pracovníci nemocníc či domov s opatrovateľskou službou.



Pre neskorý začiatok očkovacej kampane sa holandská vláda dostala v ostatnom čase pod paľbu ostrej kritiky. Pôvodne pritom dokonca avizovala, že s vakcináciou začne až 8. januára a trvala na tom, že z logistických dôvodov to skôr možné nie je. Po kritike však avizovala o čosi skorší začiatok.



Holandský premiér Mark Rutte v utorok poslancom povedal, že holandské úrady sa pôvodne logisticky pripravovali skôr na vakcínu vyvinutú spoločnosťou AstraZeneca a vedcami z Oxfordskej univerzity, ktorej uskladnenie je ľahšie, tá však zatiaľ v EÚ nebola schválená.



Minister zdravotníctva Hugo de Jonge sa ku kritike priamo nevyjadril, zúčastnil sa však na ceremónii k začiatku vakcinácie, ktorú označil za "úžasný okamih".



"Po desiatich mesiacoch krízy, dnes túto krízu konečne začíname ukončovať," povedal. Dodal však, že "ešte istú chvíľu potrvá, kým budeme mať za sebou všetku mizériu".



V Holandsku platí od polovice decembra dosiaľ najprísnejší lockdown. Až do 19. januára budú v tejto krajine zatvorené školy aj obchody ponúkajúce iné než základné tovary. Holanďanom sa zároveň odporúča, aby sa zdržovali doma a denne neprijímali viac ako dvoch hostí. V Holandsku predtým platili jedny z najmenej prísnych epidemiologických opatrení v Európe. Krajinu však silne zasiahla druhá a tretia vlna nákazy a opatrenia sprísnila.



Očkovanie proti koronavírusu podporuje čoraz viac obyvateľov

Počet obyvateľov Holandska, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti COVID-19, narastá. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Ipsos, ktorý si objednala verejnoprávna televízia NOS. O jeho výsledkoch informoval v stredu server DutchNews.nl.



Prieskum na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov naznačil, že takmer polovica z opýtaných sa dá určite zaočkovať. Ďalších 25 percent ľudí podstúpenie očkovania tiež uviedlo ako vysoko pravdepodobné, čo znamená zhruba 75-percentnú podporu pre národnú vakcinačnú kampaň. Podľa odborníkov je pritom na dosiahnutie kolektívnej imunity proti novému typu koronavírusu potrebná najmenej 70-percentná zaočkovanosť populácie.



Predchádzajúce prieskumy Ipsos-u naznačovali, že zaočkovať sa chce 66 až 69 percent Holanďanov.



Približne jeden z desiatich opýtaných v najnovšom prieskume priznal, že ešte nevie, či sa dá zaočkovať. Len osem percent túto možnosť úplne odmietlo a ďalších sedem percent uviedlo, že sa pravdepodobne o schválené vakcíny uchádzať nebude.



Respondenti, ktorí sa vyslovili proti očkovaniu, uvádzali, že sa obávajú bezpečnosti a účinnosti vakcín aj ich vedľajších účinkov. Prieskum zároveň naznačil, že osoby staršie ako 55 rokov sú oveľa ochotnejšie prijať očkovanie než osoby vo veku pod 35 rokov.



Vakcinačnú kampaň spustilo Holandsko v stredu 6. januára; očkovať začalo ako posledná krajina EÚ. Prioritnou skupinou sú v rámci kampane pracovníci ošetrovateľských ústavov a personál akútnej zdravotnej starostlivosti, po nich budú v očkovaní nasledovať obyvatelia domovov dôchodcov a opatrovateľských ústavov.



Do 18. januára by zároveň malo byť v celej krajine plne funkčných 25 veľkých vakcinačných centier s kapacitou na zaočkovanie 66.000 osôb týždenne. Vláda dúfa, že už v marci sa k vakcínam dostanú všetci obyvatelia krajiny, teda aj osoby mladšie ako 60 rokov.